Premjeras: niekas neprašė švelninti retorikos Rusijos atžvilgiu, Lietuvos pozicija nesikeičia

„Niekas nieko manęs nėra prašęs, net ir prašymai nežinau, kokie galėtų būti, raštu ar žodžiu. Lietuvos pozicijos ir mano pozicijos rytų kaimynių atžvilgiu nekeičia“, – penktadienį žurnalistams Birštone sakė Vyriausybės vadovas.
Taip jis komentavo naujienų agentūros „Reuters“ publikaciją, kad Pentagono pareigūnai prašė Lietuvos ir kelių kitų NATO šalių švelninti retoriką Kremliaus atžvilgiu.
Kaip penktadienį BNS nurodė Prezidentūra, šalies vadovas Gitanas Nausėda ir jo patarėjai taip pat nėra sulaukę tokių sąjungininkų raginimų.
Tuo metu krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas interviu BNS teigė neturintis informacijos apie tokius amerikiečių prašymus ir pabrėžė, kad Lietuva apie Rusiją kalba faktais.
Apie Pentagono prašymą Baltijos ir kelioms kitoms NATO šalims „Reuters“ paskelbė remdamasi keturiais anoniminiais šaltiniais. Jų teigimu, JAV pareigūnams užkliuvo kai kurių Europos lyderių pasisakymai, kad Rusija yra įspeista į kampą ir imasi vis desperatiškesnių priemonių.
Vienas iš JAV pareigūnų, perdavusių šią žinią, buvo Pentagono politikos vadovas Elbridge'as Colby (Elbridžas Kolbis), atliekantis esminį vaidmenį peržiūrint amerikiečių karių skaičių Europoje, teigė šaltiniai. „Reuters“ nepavyko nustatyti, kokie kiti pareigūnai dalyvavo šiame procese.
Vienas informuotas šaltinis „Reuters“ atskleidė, kad E. Colby neseniai vienam Baltijos šalių pareigūnui pasakė, jog rusų atžvilgiu neturėtų būti jokio „erzinimo“.
Šaltinio teigimu, E. Colby kaip tokios „nenaudingos“ retorikos pavyzdį paminėjo europiečių viešus teiginius, kad Rusija yra „įspeista į kampą kaip žiurkė“. Neaišku, kokį konkretų pareiškimą E. Colby turėjo omenyje.
Vis dėlto Estijos ministras pirmininkas Kristenas Michalas rugsėjo pabaigoje pavadino Kremliaus šeimininką V. Putiną „į kampą įvaryta žiurke“, užsimindamas, kad Rusijos vadovas ėmėsi sabotažo Europoje, Maskvai vis labiau klimpstant Ukrainoje.
Apie JAV prašymus paskelbta Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) administracijai atnaujinant pastangas siekti derybomis užbaigti plataus masto karą Ukrainoje, besitęsiantį jau penktus metus.
Be kita ko, D. Trumpas neseniai sušvelnino kai kurias sankcijas Maskvai.
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