Prezidentūra neigia „Reuters“ informaciją: tokių prašymų nesulaukėme

Taip Prezidentūra penktadienį BNS komentavo naujienų agentūros „Reuters“ publikaciją, kad Pentagono pareigūnai prašė Lietuvos ir kelių kitų NATO šalių švelninti savo retoriką Kremliaus atžvilgiu.
„Prezidentūra neturi komentaro dėl šios publikacijos. Prezidentas ir jo patarėjai nėra sulaukę jokių sąjungininkų raginimų ar prašymų švelninti retoriką Rusijos atžvilgiu“, – teigiama Daukanto rūmų komentare.
Tuo metu krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas interviu BNS teigė neturintis informacijos apie tokius amerikiečių prašymus ir pabrėžė, jog Lietuva apie Rusiją kalba faktais.
„Reuters“: JAV paragino Baltijos šalis „neerzinti rusų“
Apie Pentagono prašymą Baltijos ir kelioms kitoms NATO šalims „Reuters“ skelbė remdamasi keturiais šaltiniais, kalbėjusiais su anonimiškumo sąlyga.
Tarp pasisakymų, patraukusių JAV pareigūnų dėmesį, buvo Europos lyderių užuominos, kad Rusija yra įspeista į kampą ir imasi vis desperatiškesnių priemonių, jos invazijai į Ukrainą beveik sustojus, sakė vienas iš šaltinių.
Vienas iš JAV pareigūnų, perdavusių šią žinią, buvo Pentagono politikos vadovas Elbridge'as Colby, atliekantis esminį vaidmenį peržiūrint amerikiečių karių skaičių Europoje, teigė šaltiniai. „Reuters“ nepavyko nustatyti, kokie kiti pareigūnai dalyvavo šiame procese.
Vienas informuotas šaltinis „Reuters“ atskleidė, kad E. Colby neseniai vienam Baltijos šalių pareigūnui pasakė, jog rusų atžvilgiu neturėtų būti jokio „erzinimo“. Šaltinio teigimu, E. Colby kaip tokios „nenaudingos“ retorikos pavyzdį paminėjo europiečių viešus teiginius, kad Rusija yra „įspeista į kampą kaip žiurkė“. Neaišku, kokį konkretų pareiškimą E. Colby turėjo omenyje.
Vis dėlto Estijos ministras pirmininkas Kristenas Michalas rugsėjo pabaigoje pavadino Kremliaus šeimininką V. Putiną „į kampą įvaryta žiurke“, užsimindamas, kad Rusijos vadovas ėmėsi sabotažo Europoje, Maskvai vis labiau klimpstant Ukrainoje.
Apie JAV prašymus paskelbta Donaldo Trumpo administracijai atnaujinant pastangas siekti derybomis užbaigti plataus masto karą Ukrainoje, besitęsiantį jau penktus metus.
Be kita ko, D. Trumpas neseniai sušvelnino kai kurias sankcijas Maskvai.
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