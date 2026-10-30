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TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Putino pakalikas pasiuntė žinutę Europai: derybose jums vietos prie stalo nėra

2026-10-30 13:01 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-30 13:01
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Planuojamų trišalių derybų Abu Dabyje tema esą bus Rusijos ir Ukrainos saugumas pasibaigus karo veiksmams. Kaip praneša „RBC-Ukraine“, apie tai pareiškė Rusijos diktatoriaus padėjėjas Jurijus Ušakovas.

Jurijus Ušakovas EPA
GALERIJA (27)

Planuojamų trišalių derybų Abu Dabyje tema esą bus Rusijos ir Ukrainos saugumas pasibaigus karo veiksmams. Kaip praneša „RBC-Ukraine“, apie tai pareiškė Rusijos diktatoriaus padėjėjas Jurijus Ušakovas.

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„Reikia bent jau pereiti prie darbinio režimo, rasti tinkamų sąlyčio taškų, pradėti rimtai diskutuoti... Juolab kad būtent dabar mes ir iškėlėme šią temą“, – sakė J. Ušakovas.

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Kartu jis pažymėjo, kad jeigu Europos šalių atstovai atvyktų į Abu Dabį, kur vyks diskusijos dėl Ukrainos, „tai nebūtų laikoma jų dalyvavimu derybose“.

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„Jeigu jie nusipirks lėktuvo bilietus, atskris į Abu Dabį ir ten kažkur sukinėsis, tuomet ukrainiečiai ar net tie patys amerikiečiai galbūt kartkartėmis jiems ką nors praneš, pasikonsultuos, galbūt atsižvelgs į tam tikras nuomones. Kitaip tariant, procesas ten galėtų vykti tokiu sudėtingesniu formatu“, – pareiškė V. Putino padėjėjas.

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(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

Taikos derybos

Primename, kad Ukraina laukia JAV patvirtinimo dėl trišalio susitikimo su Jungtinėmis Valstijomis ir Rusija, kuriame būtų aptariama karo pabaiga. Tikėtina, kad taikos derybos vyks lapkričio 6–10 dienomis Abu Dabyje.

Anksčiau Rusijos užsienio reikalų ministerija netikėtai pareiškė, kad Abu Dabis nebūtinai bus derybų dėl karo Ukrainoje pabaigos vieta. Nors anksčiau buvo teigiama visai priešingai.

Taip pat Rusija nenori matyti Europos Sąjungos (ES) prie derybų stalo sprendžiant Ukrainos klausimą.

Tuo metu JAV Vokietiją, Prancūziją ir Jungtinę Karalystę laiko tikėtiniausiomis Europos atstovėmis derybose dėl Rusijos karo prieš Ukrainą pabaigos. Kalbama apie vadinamąjį E3 formatą.

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