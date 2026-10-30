Rusijos oro uostuose – chaosas: dėl dronų atakų sutriko daugiau kaip 460 skrydžių

Remdamasis portalo „airports.ru“ duomenimis, ASTRA suskaičiavo, kad daugiausia skrydžių sutrikimų buvo Vnukovo ir Šeremetjevo oro uostuose.
Sutriko oro uostų veikla
Leidinio „Fontanka“ duomenimis, lėktuvus, negalėjusius nusileisti Rusijos sostinėje, priėmė Pulkovo oro uostas.
Rusijos federalinė oro transporto agentūra skrydžių apribojimus Vnukovo, Domodedovo ir Žukovskio oro uostuose panaikino tik 6.46 val. vietos laiku. Skrydžiai vėlavo ir vakare.
Rusijos gynybos ministerija teigė, kad per naktį ir rytą virš 18 Rusijos regionų ir Maskvos buvo numušta 1214 dronų.
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