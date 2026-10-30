Iš Maskvos skridusiame lėktuve kilo panika: įsijungė gaisro signalizacija

Nurodoma, kad lėktuve buvo 78 keleiviai.
Kaip praneša Rusijos žiniasklaida, remdamasis „Telegram“ kanalu „Shot“, incidentas įvyko bendrovės „Rossija“ orlaiviui „Superjet“ vykdant skrydį iš Maskvos į Archangelską.
Signalizacija suveikė leidžiantis – pilotai įjungė gaisro gesinimo sistemą
Lėktuvui leidžiantis, maždaug 900 metrų aukštyje, pilotų kabinoje įsijungė signalizacija, įspėjanti apie galimą gaisrą bagažo skyriuje. Pilotai nedelsdami įjungė priešgaisrinę sistemą ir vėliau saugiai nutupdė lėktuvą Archangelsko oro uoste.
Orlaivyje buvo 78 keleiviai. Portalo „Lenta“ duomenimis, per incidentą niekas nenukentėjo.
Po nusileidimo lėktuvą patikrino specialistai. Tačiau apžiūros metu jokių gaisro pėdsakų nerasta.
Kol kas nepranešama, dėl kokios priežasties galėjo suveikti signalizacija.
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