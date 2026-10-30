Rusijos kariuomenei – skaudus smūgis: ukrainiečiai sunaikino dronų nešėją „Molnija-13“

Apie tai socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė specialiųjų operacijų centras „Omega“.
Pasak kariškių, Rusijos pajėgos dronus nešėjus naudoja FPV dronams gabenti arčiau fronto linijos, taip padidindamos jų veikimo nuotolį.
Ukrainos smūgiai Rusijai
Toje pačioje vietovėje specialiosios pajėgos taip pat sunaikino kitus retai pasitaikančius taikinius – Rusijos sraigtasparnio tipo bepilotį orlaivį su ryšio retransliatoriumi ir dviem varikliais varomą droną „Molnija-2“.
Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Ukrainos gynybos pajėgos neseniai smogė Rusijos pajėgų ryšių mazgui, vadavietei, bepiločių orlaivių dirbtuvėms ir logistikos sandėliams laikinai okupuotose Ukrainos teritorijose.
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