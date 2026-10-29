Zelenskis perspėja: rusai ruošia naujus smūgius

„Šiuo metu turime žvalgybos informaciją apie tai, kad rusai rengiasi naujiems balistiniams smūgiams. Mums reikia pajėgų, kad galėtume numušti visą tą rusišką blogį. Laukiame atitinkamų sprendimų. Noriu padėkoti visiems, kurie mums tikrai padeda! Prašau, saugokite save“, – skelbia jis.
Tame pačiame kreipimesi V. Zelenskis pranešė, kad buvo nustatyti papildomi uždaviniai smūgiams prieš Rusiją.
„Ką tik buvo pateikta ataskaita. Mes surengėme du raketinius smūgius, sunaikinti du Rusijos naikintuvai Su-34, taip pat sunaikinta raketų paleidimo įranga „Iskander“, – sako jis.
Ukraina raketomis „Neptun“ smogė Rusijos aerodromui, sunaikino du orlaivius Su-34
Ukrainos karinis jūrų laivynas sunaikino du Rusijos naikintuvus-bombonešius Su-34, buvusius Marinovkos aerodrome Volgogrado srityje.
Kaip praneša „Ukrinform“, apie tai Ukrainos karinis jūrų laivynas paskelbė socialiniame tinkle „Facebook“.
Pranešime nurodoma, kad smūgis į vietą, kurioje buvo laikomi priešo orlaiviai, suduotas naudojant pakrančių apsaugai skirtų raketų sistemą „Neptun“.
„Smūgio rezultatas – sunaikinti du fronto linijoje naudojami naikintuvai-bombonešiai Su-34. Jie priklausė 11-ajam mišriajam aviacijos pulkui, dislokuotam netoli Oktiabrskio gyvenvietės Volgogrado srityje. Šis pulkas priklauso 4-osios karinių oro pajėgų ir oro gynybos armijos 4-ajai mišriajai aviacijos divizijai“, – sakoma pranešime.
Ukrainos karinis jūrų laivynas pabrėžė, kad Su-34 yra vienas pagrindinių Rusijos taktinės aviacijos orlaivių, naudojamų valdomosioms aviacinėms bomboms leisti į Ukrainos miestus, gynybos pajėgų pozicijas ir fronto zonas.
Spalio 22 d. duomenimis, Rusijos aviacijos ir kosmoso pajėgos turėjo apie 140 įvairių modifikacijų Su-34 orlaivių.
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