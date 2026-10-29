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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Perspėjo dėl Putino kėslų: naudojasi paliaubomis Oleškų apylinkėse pasiruošti kitai operacijai

2026-10-29 22:12 / šaltinis: ELTA
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2026-10-29 22:12
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Rusijos pajėgos veikiausiai naudojasi laikinomis paliaubomis Oleškų apylinkėse, kad pasirengtų didelio masto puolamajai operacijai, galbūt net mėginimui išlaipinti pajėgas Chersone. Apie tai, remdamasis Ukrainos kariškiais, praneša Vokietijos leidinys „Bild“.

Vladimiras Putinas, karas Ukrainoje (tv3.lt fotomontažas)

Rusijos pajėgos veikiausiai naudojasi laikinomis paliaubomis Oleškų apylinkėse, kad pasirengtų didelio masto puolamajai operacijai, galbūt net mėginimui išlaipinti pajėgas Chersone. Apie tai, remdamasis Ukrainos kariškiais, praneša Vokietijos leidinys „Bild“.

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Leidinys primena, kad po kelis mėnesius trukusios apsiausties ir nuolatinių Rusijos atakų Oleškų apylinkėse Chersono srityje įsigaliojo paliaubos. Jas pasiekti padėjo visuomenės spaudimas ir Vatikano tarpininkavimas. Prie šių pastangų taip pat prisidėjo JAV pirmoji ponia Melania Trump.

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Žiniasklaida: Rusija, prisidengdama paliaubomis Oleškuose, veikiausiai rengiasi išlaipinti pajėgas Chersone

Įsigaliojus paliauboms, Rusijos kariškiai paskelbė vaizdo įrašą, kuriame matyti, kaip išminuojamas kelias tarp Oleškų ir Radensko. Šį maršrutą, kurį Rusijos pajėgos anksčiau buvo beveik visiškai užminavusios, planuojama naudoti šeštadienį numatytai vietos gyventojų evakuacijai.

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Tačiau „Bild“ kalbinti Ukrainos kariškiai praneša pastebintys ženklų, kad Rusijos pajėgos rengiasi koviniams veiksmams. Pasak jų, keliais nuolat važinėja rusiški sunkvežimiai „Kamaz“, gabenantys kovines grupes, o Kachovkos pramoninėje zonoje įrengiami apsauginiai tinklai nuo dronų.

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Leidinio šaltinių teigimu, rusai taip pat telkia reaktyvines salvinės ugnies sistemas „Grad“ miške netoli Radensko, kerta medžius ir stiprina priedangas. Panašus karinių sunkvežimių judėjimas fiksuojamas ir Holos Prystanės apylinkėse. Be to, Rusijos pajėgos perkelia dronų padalinius arčiau Dnipro.

„Jie rengia kažką blogo“, – Rusijos pajėgų veiksmus apibūdino vienas Ukrainos kariškis.

„Bild“ pašnekovų vertinimu, lapkričio 1 d. pasibaigus paliauboms padėtis gali paaštrėti.

„Pasibaigus paliauboms padėtis neabejotinai pablogės“, – pareiškė kitas Ukrainos karys. Jis taip pat iškėlė prielaidą, kad Rusijos pajėgos mėgins persikelti per Dniprą.

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