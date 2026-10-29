Iš Putino pakaliko – reikalavimas dėl derybų su JAV ir Ukraina

Jis pareiškė, kad derybų data esą bus nustatyta atsižvelgiant į Kyjivo veiksmus artimiausiomis dienomis ir galimus ukrainiečių išpuolius renginių, skirtų Rusijos Tautos vienybės dienai lapkričio 4 d., metu.
„Tautos vienybės diena – tai mūsų šventė, ir mes sakėme, kad paskelbsime apie trišalių derybų atnaujinimą po mūsų šventės… Aišku, kad derybos vyks ne iki to laiko, o tik po to“, – cituojamas J. Ušakovas.
„Pažiūrėsime, kaip šiais dienomis elgsis mūsų ukrainiečių priešininkai. Tai taip pat turi didelę reikšmę. Jei per masinius visuomeninius renginius įvyks kokie nors ypač didelio masto bombardavimai, tai, ko gero, taip pat tam tikru būdu paveiks mūsų nuotaiką“, – pridūrė jis.
Rusija tęsia atakas prieš Ukrainą, o JAV pastaruoju metu atnaujino pastangas Rusijos karui prieš Ukrainą užbaigti.
Suomijos ir Norvegijos lyderiai iš Putino gavo paskaitą apie slavų istoriją
Rusijos lyderis V. Putinas didžiąją dalį spalio 27 d. vykusio pokalbio telefonu su Suomijos prezidentu Alexanderiu Stubbu ir Norvegijos ministru pirmininku Jonu Gahru Store skyrė „viduramžių slavų istorijai“ dėstyti, remdamasis su pokalbio turiniu susipažinusiais šaltiniais pranešė laikraštis „The Financial Times“ (FT).
Iš pradžių planuota, kad pokalbis truks 30 minučių, tačiau jis užsitęsė pusantros valandos.
Pasak FT, didžiąją pokalbio dalį V. Putinas aiškino, ką Kremlius laiko „pirminėmis konflikto priežastimis“, užuot aptaręs būdus, kaip užbaigti Rusijos karą prieš Ukrainą. Leidinio šaltinių teigimu, apie galimybę nedelsiant nutraukti ugnį buvo tik užsiminta.
Vienas šaltinių teigė, kad A. Stubbas ir J. G. Store nusprendė nepertraukinėti V. Putino, nes norėjo įvertinti, kiek rimtai jis nusiteikęs tęsti dialogą su Europa.
A. Stubbo, J. G. Store ir V. Putino pokalbis įvyko Vakarų lyderių iniciatyva. Jo išvakarėse Kremlius pranešė, kad Rusijos prezidentas „įvertino dabartinę padėtį“ Ukrainoje, priminė „esmines konflikto priežastis“ ir taip pat atkreipė dėmesį į „konfrontacinę ES ir NATO šalių politiką, dėl kurios kovos veiksmai užsitęsia“.
Kremliui artimas šaltinis agentūrai „Reuters“ sakė, kad V. Putinas A. Stubbui ir J. G. Store pareiškė, jog Rusija neatsisakys tikslo užimti visą Donbaso teritoriją. Europos lyderiai atsakė, kad būtina pasiekti „teisingą“ taiką.
Kalbėdamasis su Vakarų politikais ir žurnalistais, V. Putinas ne kartą daug laiko skyrė savajai Rusijos ir Ukrainos istorijos versijai dėstyti. Pavyzdžiui, taip jis elgėsi 2024 m. duodamas interviu amerikiečių žurnalistui Tuckeriui Carlsonui ir per Aliaskoje vykusį susitikimą su JAV prezidentu Donaldu Trumpu.
2026 m. spalio pabaigoje V. Putinas interviu Rusijos valstybinės televizijos ir radijo transliacijų bendrovės VGTRK korespondentui Pavelui Zarubinui, komentuodamas savo susitikimą su D. Trumpo derybininkais, pareiškė, kad Rusija nenori kariauti su Ukraina. Pasak jo, „naujausi genetiniai tyrimai rodo, kad rusai ir ukrainiečiai yra viena tauta“. Neaišku, kokius tyrimus jis turėjo omenyje.
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