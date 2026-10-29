Skaudi žinia iš Ukrainos pasiekė ir Macroną: šis kirto Maskvai

Anot jo, taikydamasi į civilius Maskva renkasi eskalacijos kelią.
„Ką tik su dideliu sielvartu sužinojau, kad Rusijos reaktyvinis dronas smogė Dnipro geležinkelio stočiai, o padariniai – labai sunkūs“, – socialiniame tinkle „X“ parašė E. Macronas.
Macronas: Rusija ir toliau atmeta visus šiuo klausimu teikiamus pasiūlymus
„Netoleruotina, kad Rusija ir toliau atmeta visus šiuo klausimu teikiamus pasiūlymus, verčiau pasirinkdama eskalaciją ir taikymąsi į civilius“, – pridūrė jis.
Spalio 29 d. dieną Rusijos kariuomenė surengė virtinę smūgių į civilinius objektus Dnipre, Černihive, Kremenčuke ir Zaporižioje. Per atakas žuvo ir buvo sužeista dešimtys žmonių, tarp jų – vaikų, rašo „RBC-Ukraine“.
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