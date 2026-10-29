Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Rusija smogė Dnipro geležinkelio stočiai: Zelenskis paviešino tragiškus vaizdus

2026-10-29 12:48 / šaltinis: tv3.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-29 12:48
Pridėkite kaip šaltinį Google

Rusijos okupantai ketvirtadienį, spalio 29 d., dronu smogė geležinkelio stočiai Dnipre. Šiuo metu pranešama apie 13 žuvusiųjų.

Rusija smogė Dnipro geležinkelio stočiai: Zelenskis paviešino tragiškus vaizdus (nuotr. Telegram)

Rusijos okupantai ketvirtadienį, spalio 29 d., dronu smogė geležinkelio stočiai Dnipre. Šiuo metu pranešama apie 13 žuvusiųjų.

REKLAMA
0

„Siaubingas Rusijos smūgis geležinkelio stočiai Dnipre. Rusai dronu atakavo peroną, kuriame stovėjo įprastas priemiestinis elektrinis traukinys ir reguliariai kursuojantis keleivinis traukinys. Deja, šiuo metu žinoma apie 13 žuvusiųjų. Reiškiu užuojautą jų artimiesiems“, – nurodė valstybės vadovas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Zelenskis paviešino atakos vaizdus

V. Zelenskis atkreipė dėmesį į tai, kad agresorė Rusija ir toliau rengia panašias teroristines atakas prieš ukrainiečius, nors iš Rusijos oligarchų ir energetikos sektoriaus buvo panaikintos sankcijos, užuot ėmusis veiksmų padėčiai deeskaluoti.

REKLAMA
REKLAMA

Ukrainos prezidentas pridūrė, kad smūgio vietoje dirba visos būtinos tarnybos.

„Būtent todėl Ukraina nuolat pabrėžia, kad į Rusijos eskalaciją būtina reaguoti teisingais ir ryžtingais Amerikos bei Europos veiksmais: sankcijos Maskvai ir jos karinei mašinai neturi būti švelninamos, kol tęsiasi šis Rusijos karas. Atėjo laikas naujiems ir griežtesniems ES, Amerikos bei G7 sankcijų veiksmams“, – pranešė prezidentas.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Po Ukrainos kariuomenę sukrėtusių „Starlink“ ryšio apribojimų – svarbi žinia (nuotr. Telegram)
„Starlink“ ryšio apribojimai Ukrainoje gali likti neištirti? Pentagonas imtis tyrimo nepanoro (2)
Volodymyras Zelenskis, Donaldas Trumpas, Vladimiras Putinas (tv3.lt fotomontažas)
Planuotas Ukrainos, JAV ir Rusijos susitikimas gali ir neįvykti: paaiškėjo priežastis (23)
Kardinalus pokytis: Zelenskis pirmą sykį prabilo apie saugumo garantijas agresorei EPA
Kardinalus pokytis: Zelenskis pirmą sykį prabilo apie saugumo garantijas agresorei
Paviešino Rusijos planus: stato naują dronų paleidimo bazę (nuotr. stop kadras)
Karas Ukrainoje. Paviešino Rusijos planus: stato naują dronų paleidimo bazę – kas žinoma? (159)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų