Rusija smogė Dnipro geležinkelio stočiai: Zelenskis paviešino tragiškus vaizdus

„Siaubingas Rusijos smūgis geležinkelio stočiai Dnipre. Rusai dronu atakavo peroną, kuriame stovėjo įprastas priemiestinis elektrinis traukinys ir reguliariai kursuojantis keleivinis traukinys. Deja, šiuo metu žinoma apie 13 žuvusiųjų. Reiškiu užuojautą jų artimiesiems“, – nurodė valstybės vadovas.
Zelenskis paviešino atakos vaizdus
V. Zelenskis atkreipė dėmesį į tai, kad agresorė Rusija ir toliau rengia panašias teroristines atakas prieš ukrainiečius, nors iš Rusijos oligarchų ir energetikos sektoriaus buvo panaikintos sankcijos, užuot ėmusis veiksmų padėčiai deeskaluoti.
Ukrainos prezidentas pridūrė, kad smūgio vietoje dirba visos būtinos tarnybos.
„Būtent todėl Ukraina nuolat pabrėžia, kad į Rusijos eskalaciją būtina reaguoti teisingais ir ryžtingais Amerikos bei Europos veiksmais: sankcijos Maskvai ir jos karinei mašinai neturi būti švelninamos, kol tęsiasi šis Rusijos karas. Atėjo laikas naujiems ir griežtesniems ES, Amerikos bei G7 sankcijų veiksmams“, – pranešė prezidentas.
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