„Neerzinkite rusų“: Pentagonas tariamai kreipėsi į Lietuvą, Latviją ir Estiją

Pažymima, kad tokį prašymą jie grindė tuo, jog kai kurie Europos lyderių ir pareigūnų pareiškimai kenkia žemyno saugumui.
Šaltinių teigimu, tarp šalių, sulaukusių raginimų santūriau reikšti viešus pareiškimus, buvo Lietuva, Latvija ir Estija. Tačiau kol kas nežinoma, ar per dvišalius susitikimus perduoti tokie prašymai pasiekė ir kitų Europos šalių vyriausybes.
Vienas iš šaltinių papasakojo, kad tarp JAV pareigūnų dėmesį patraukusių komentarų buvo Europos lyderių pareiškimai, jog Rusija atsidūrė beviltiškoje padėtyje ir imasi vis desperatiškesnių veiksmų, nes jos invazija į Ukrainą sulėtėjo iki vos pastebimo tempo.
Šaltiniai pažymėjo, kad vienas iš JAV pareigūnų, perdavusių šią žinią, buvo Pentagono politikos vadovas Elbridge Colby – viena svarbiausių figūrų šiuo metu vykstančiame JAV karių skaičiaus Europoje peržiūros procese.
Nė vienas iš pašnekovų nenurodė, kad šis patarimas būtų išsakytas konfrontaciniu tonu.
Vienas iš šaltinių taip pat papasakojo, kad E. Colby neseniai vienam Baltijos šalių pareigūnui pasakė, jog „nereikėtų erzinti“ rusų. Pasak jo, E. Colby kaip netinkamos retorikos pavyzdį pateikė viešus europiečių pareiškimus, kad Rusija yra „įvaryta į kampą kaip žiurkė“.
Kitas pašnekovas papasakojo, kad per atskirą neseniai vykusį susitikimą Pentagonas paragino Estijos delegaciją savo pareiškimuose laikytis „santūrumo“.
Vieno Europos pareigūno teigimu, Pentagono patarimai, nors ir buvo išsakyti draugišku tonu, sukėlė nuostabą.
Naujienų agentūra kreipėsi į Pentagono atstovą, prašydama pakomentuoti šią informaciją.
„Privatūs sąjungininkų pokalbiai ir lieka privatūs, todėl šių teiginių nekomentuosime“, – atsakė jis.
Europoje kyla nerimas
Verta pažymėti, kad neseniai Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas pareiškė turintis duomenų, rodančių, jog iki Kalėdų gali įvykti tam tikra Rusijos hibridinio karo prieš Europą eskalacija.
Tuo metu Vokietijos ginkluotosios pajėgos pirmą kartą Rusijos diversijų prieš šalies kariuomenę grėsmę įvertino kaip „didelę“.
Jungtinėje Karalystėje pradėta kampanija „Be Ready“, kurios tikslas – parengti šalį klimato krizės, technologinės priklausomybės ir priešiškų valstybių keliamų grėsmių padariniams. Naujose vyriausybės rekomendacijose kiekvienam britui patariama turėti iki devynių litrų geriamojo vandens ir trijų dienų maisto atsargų.
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