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TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Akibrokštas Baltuosiuose rūmuose: prie Trumpo pasirodė vaikai, apsirengę rusų, sovietinėmis aprangomis

2026-10-30 17:22 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-30 17:22
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Per Helovino šventę Baltuosiuose rūmuose tarp šventėje dalyvavusių vaikų pasirodė mergaitė, apsirengusi rusiškais tautiniais rūbais, ir berniukas, apsivilkęs sovietinę karinę uniformą, skelbia „European Pravda“.

Akibrokštas Baltuosiuose rūmuose: prie Trumpo priėjo vaikai, apsirengę rusų ir sovietinėmis aprangomis (nuotr. stop kadras)

Per Helovino šventę Baltuosiuose rūmuose tarp šventėje dalyvavusių vaikų pasirodė mergaitė, apsirengusi rusiškais tautiniais rūbais, ir berniukas, apsivilkęs sovietinę karinę uniformą, skelbia „European Pravda“.

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Vaikus Baltuosiuose rūmuose JAV prezidentas Donaldas Trumpas su žmona Melania Trump saldainiais vaišino ketvirtadienį, spalio 29 d.

Prie D. Trumpo ir jo žmonos priėjo mergaitė, apsirengusi rusišku sarafanu ir kokošniku bei berniukas, vilkintis sovietinę karinę uniformą. JAV pirmoji ponia palietė berniuko kepurėlę.

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Kaip teigiama Baltųjų rūmų svetainėje, renginys buvo surengtas, be kita ko, kariškių šeimoms, teisėsaugos pareigūnams, globėjų šeimoms, taip pat valstybės tarnautojams.

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Pastaruoju metu, panašu, D. Trumpo požiūris į Rusiją vis labiau šyla.

Trumpo administracija spaudžia JAV bendroves priimti rusišką dyzeliną

Su šiais pokalbiais susipažinusios pramonės asociacijos teigia, kad D. Trumpo administracijos pareigūnai privačiai ragina JAV bendroves priimti per Atlantą gabenamą rusišką dyzeliną, nors perspėjama, kad dėl tokio sprendimo joms galėtų kilti rimtų teisinių problemų ir bėdų dėl reputacijos, praneša dienraštis „The Washington Sun“.

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Spalio viduryje, reaguojant į spalio 16 d. prezidento Donaldo Trumpo pasirašytą vykdomąjį įsaką, kuriuo sustabdytas sankcijų rusiškam dyzelinui taikymas, į Jungtines Valstijas išplaukė mažiausiai trys laivai su rusišku kuru.

Laivai kelionės tikslą turėtų pasiekti savaitę po kadencijos vidurio rinkimų, tačiau kol kas neaišku, kur bus pristatytas jų gabenamas kuras.

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JAV bendrovės nenori prisiimti rizikos, susijusios su dyzelino pirkimu iš Rusijos. Viena iš priežasčių – Kongreso demokratai teigia, kad D. Trumpo įsakas pažeidžia sankcijų įstatymus, dienraščiui „The Washington Sun“ sakė pramonės atstovai ir energetikos analitikai.

Rusijos laivams artėjant prie JAV, ryškėja galimas privačiojo sektoriaus, administracijos ir demokratų susipriešinimas. Ši situacija taps svarbiu vienašališkų prezidento įgaliojimų išbandymu ir gali turėti reikšmingų pasekmių šalies užsienio politikai.

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„Maskva ir Vašingtonas vis dar karštligiškai ieško, kas sutiktų priimti šiuos krovinius, tačiau nenustebtume, jei galiausiai jie būtų nukreipti į Braziliją“, – klientams skirtame pranešime nurodė „Rapidan Energy Group“.

„Tiek Maskva, tiek Vašingtonas labai aktyviai ragina bendroves priimti šiuos krovinius, siūlydami ir dideles nuolaidas, tačiau susiduria su stipriu pasipriešinimu dėl teisinės ir su reputacija susijusios rizikos“, – sakė vienas analitikas.

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Paprašyti pakomentuoti situaciją, Baltieji rūmai pasiūlė dienraščiui kreiptis į Iždo departamentą.

Iždo departamento pareigūnas dienraščiui pasakė, kad Užsienio aktyvų kontrolės biuro (OFAC) „bendroji licencija atitinka anksčiau šios institucijos taikytą praktiką. Mes laikomės galiojančių įstatymų ir teisės aktų“.

Kitas analitikas teigė, kad komerciniai krovinių savininkai jau kelias savaites ieško pirkėjų šiam dyzelinui, tačiau JAV bendrovės kol kas jokio susidomėjimo nerodo.

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Keli šaltiniai patvirtino, kad tuo metu, kai buvo kraunamas į tanklaivius, dyzelinas patvirtinto pirkėjo dar neturėjo.

ELTA primena, kad šį mėnesį D. Trumpas ir jo kolega iš Rusijos Vladimiras Putinas sudarė susitarimą, kuriuo numatoma sušvelninti kai kurias sankcijas Rusijai, leidžiant Maskvai tiekti dyzeliną pasaulio rinkoms.

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putinas
putinas
2026-10-30 17:27
kalinka kalinka malinka maja..siunciu oro buciuka mielas drauge:)
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Katė
Katė
2026-10-30 17:27
Debikai visiški jankiai!
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ups
ups
2026-10-30 17:28
ir nekraujotos ... nors jau tas ju tautinis ir taip tikras haloweenas
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