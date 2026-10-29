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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Dyzelio kaina, po Trumpo ir Putino sandorio, išties pakito: bet ne į tą pusę

2026-10-29 15:45 / šaltinis: tv3.lt / Parengė:
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Autorius(-ė) Andrius Jakimčuk
šaltinis: tv3.lt / Parengė:
2026-10-29 15:45
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Dyzelino kaina JAV pakilo 7 centais po to, kai prezidentas Donaldas Trumpas spalio 9 d. susitarė su Vladimiru Putinu dėl šių degalų tiekimo į Jungtines Valstijas iš Rusijos. Tuo metu dyzelino galonas (apie 3,8 litro) kainavo 6,28 JAV dolerio (apie 5,80 euro), o spalio pabaigoje kaina pakilo iki 6,35 JAV dolerio (apie 5,86 euro), pabrėžia „The Wall Street Journal“.

Dyzelio kaina, po Trumpo ir Putino sandorio, išties pakito: bet ne į tą pusę EPA
GALERIJA (8)

Dyzelino kaina JAV pakilo 7 centais po to, kai prezidentas Donaldas Trumpas spalio 9 d. susitarė su Vladimiru Putinu dėl šių degalų tiekimo į Jungtines Valstijas iš Rusijos. Tuo metu dyzelino galonas (apie 3,8 litro) kainavo 6,28 JAV dolerio (apie 5,80 euro), o spalio pabaigoje kaina pakilo iki 6,35 JAV dolerio (apie 5,86 euro), pabrėžia „The Wall Street Journal“.

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Po sandorio su V. Putinu D. Trumpas įgarsino Rusijos pusės pažadus: 300 tūkst. tonų dyzelino tiekimas į pasaulinę rinką iš karto, dar 500 tūkst. tonų – lapkritį ir 1 mln. tonų – „iškart po to“. Šie skaičiai iš pradžių atrodė kuklūs pasaulinės rinkos kontekste, kuri kasdien suvartoja apie 4 mln. tonų dyzelino.

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Be to, kyla abejonių, kiek Maskva realiai pasirengusi užtikrinti pareikštus kiekius. „Gali būti, kad [Rusija] negalės eksportuoti pažadėto dyzelinio kuro kiekio dėl prastos savo naftos perdirbimo gamyklų būklės ir eksporto apribojimų“, – daro prielaidą WSJ.

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Rusijos vadovybė dar spalio 21 d. paskelbė apie tankerio su pirmąja dyzelino partija – iš viso 40 tūkst. tonų – išsiuntimą į JAV. Spalio 28 d. duomenimis, laivas „Agioi Fanendes“ yra šalia Didžiosios Britanijos ir, kaip fiksuoja jūrų gabenimo stebėjimo tarnybos, jame nurodyta tik reiso pabaigos data (lapkričio 9 d.), bet ne konkreti jo galutinė stotelė. Gali būti, kad dėl tarptautinių sankcijų Rusijos naftos produktams tankeriui su Maltos vėliava nebus leista įplaukti į Amerikos uostus ir jūreiviams teks išsikrauti Kuboje, rašo portalas „Oilprice“.

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(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Trumpo ir Putino susitikimas

Vidaus reakcija ir teisinės pasekmės JAV

JAV viduje D. Trumpo „dyzelino sandoris“ iš pradžių sukėlė neigiamą reakciją. Iškart po jo sudarymo tapo žinoma apie beprecedentį dabartinio prezidento reitingų kritimą, įskaitant konservatyvųjį elektoratą. Vienas seniausių JAV Kongreso narių, respublikonas Mitchas McConnellis, D. Trumpo susitarimą su V. Putinu įvertino kaip „nuolaidžiavimą“, po kurio šis virto „moraliniu bankrotu“.

Demokratas Jamie Raskinas iš Atstovų Rūmų Teisėsaugos komiteto priminė, kad D. Trumpo susitarimai su V. Putinu nepanaikina Valstijose jau įvestų sankcijų teisės aktų. Vadinasi, bet kuris Amerikos pirkėjas, perkantis rusišką dyzeliną, gali sulaukti bausmės – iki 20 metų realios laisvės atėmimo bausmės.

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