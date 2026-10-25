Nuo „tobulo pokalbio“ iki griežtų ultimatumų: kaip keitėsi Trumpo požiūris į Zelenskį

2019 m. balandžio 21 d.: tą dieną, kai V. Zelenskis išrenkamas Ukrainos prezidentu, D. Trumpas, tuo metu eidamas savo pirmąją kadenciją, skambina V. Zelenskiui, kad pasveikintų jį. D. Trumpas sako, kad tai buvo „neįtikėtini rinkimai“, ir priduria, kad „jūs atliksite puikų darbą“.
D. Trumpo ir V. Zelenskio santykių pradžią pažymėjo 2019 m. liepą įvykęs skandalą sukėlęs telefoninis pokalbis, vėliau virtęs pirmąja D. Trumpo apkalta.
2019 m. liepos 25 d.: telefoninio pokalbio metu D. Trumpas prašo V. Zelenskio „išsiaiškinti“ kaltinimus dėl Joe Bideno spaudimo atleisti prokurorą. V. Zelenskis teigia, kad įrodymai bus peržiūrėti vėliau tais pačiais metais.
2019 m. D. Trumpo sąjungininkai pradeda kurstyti kaltinimus, kad Joe Bidenas, tuometinis demokratų kandidatas į prezidentus, darė spaudimą Ukrainai atleisti iš pareigų vyriausiąjį prokurorą, kad būtų sustabdytas tyrimas dėl energetikos bendrovės „Burisma“, kurios valdyboje sėdėjo jo sūnus Hunteris. Vėliau paaiškėjo, kad kaltinimai buvo sufabrikuoti, o prokuroras iš pareigų buvo nušalintas dėl korupcijos.
Nepaisant to, viešose spaudos konferencijose D. Trumpo pareiškimai apie V. Zelenskį buvo palankūs.
2019 m. rugsėjo 25 d. (dvišalis susitikimas Niujorke): „Žinau Prezidentą ir daug skaičiau apie Ukrainą... Jis nori sustabdyti korupciją. Jis buvo išrinktas, manau, visų pirma tam, kad sustabdytų korupciją, kuri, deja, ilgai kankino Ukrainą. Ir jeigu jam pavyks tai padaryti, jis padarys didžiulę paslaugą visam pasauliui. Žinau — ir tikiu — kad jam pavyks.“
„Jūs esate viršūnėje, tikrai. Taip pat girdėjau, kad per pastarąjį gana trumpą laiką padarėte tikrą pažangą su Rusija. Girdžiu, kad pasiekta daug pažangos. Tiesiog tęskite tai. Būtų puiku užbaigti visą šią katastrofą.“
2019 m. spalis (apie liepos 25 d. telefoninį pokalbį): „Tai buvo tobulas pokalbis. Kaip jie gali kelti apkaltą dėl tokio pokalbio?“
Trumpo antra kadencija ir nuolatinė (su išimtimis) kritika Zelenskiui
Atsidūręs 2024 m. JAV prezidento rinkimų kovoje, D. Trumpas sugriežtino toną Ukrainos ir V. Zelenskio atžvilgiu, vadindamas jį „geriausiu pardavėju istorijoje“ bei kritikuodamas JAV teikiamą paramą.
2024 m. rugsėjo 10 d. (prezidentiniai debatai): „Aš noriu, kad karas sustotų. Aš noriu išsaugoti gyvybes. Manau, kad JAV interesas yra užbaigti šį karą ir tiesiog tai padaryti.“
2024 m. rugsėjo 22 d.: V. Zelenskis žurnalui „The New Yorker“ pareiškė: „Mano nuojauta tokia, kad D. Trumpas tikrai nežino, kaip sustabdyti karą, net jei pats mano, kad žino.“ Jis pridūrė, kad „daugelis“ lyderių manė galintys tai padaryti, tačiau nesugebėjo.
2024 m. rugsėjo 25 d.: Rinkimų kampanijos renginyje D. Trumpas apkaltino V. Zelenskį „darant nedideles šlykščias užuominas apie jūsų mėgstamiausią prezidentą – mane“ ir pridūrė: „Bet koks sandoris, net ir blogiausias sandoris, būtų buvęs geresnis už tai, ką turime dabar.“
2024 m. rugsėjo 25 d. (rinkimų mitingas Šiaurės Karolinoje):„Manau, kad Zelenskis yra didžiausias prekybininkas istorijoje. Kaskart, kai jis atvyksta į mūsų šalį, jis išvyksta su 60 milijardų dolerių. ... Bet jis taip nori, kad jie [demokratai] laimėtų šiuos rinkimus.“
Nepaisant aštrių pareiškimų viešumoje, 2024 m. rugsėjo 27 d. D. Trumpas priėmė V. Zelenskį „Trump Tower“ Niujorke: „Mūsų santykiai labai geri. Ir, kaip žinote, aš taip pat turiu labai gerus santykius su prezidentu Putinu. Ir manau, jei laimėsime, išspręsime tai labai greitai.“
V. Zelenskis teigė, kad juos vienija „bendra nuomonė, jog karas turi būti sustabdytas ir [Rusijos prezidentas Vladimiras] Putinas negali laimėti“.
Grįžęs į valdžią D. Trumpas iš pradžių pareiškė, kad „atėjo laikas sudaryti sandorį“, o taip pat grasino griežtinti Rusijai sankcijas.
2025 m. sausio 23 d.: D. Trumpas Pasaulio ekonomikos forume pareiškė, kad V. Zelenskis „nori sudaryti sandorį“, tačiau V. Putinas „gali ir nenorėti“.
Tačiau netrukus situacija ėmė greitai keistis Ukrainos nenaudai.
2025 m. vasario 18 d.: Saudo Arabijos sostinėje Rijade prasidėjo JAV ir Rusijos derybos dėl karo užbaigimo. V. Zelenskis žurnalistams pareiškė, kad derybos vyko „Ukrainai už nugaros“, ir pridūrė: „Dar kartą sprendimai dėl Ukrainos priimami be Ukrainos.“
2025 m. vasario 18 d.: Po derybų D. Trumpas teigė esąs „nusivylęs“ Ukrainos reakcija ir, atrodo, dėl karo pradžios apkaltino pačią Ukrainą, pridurdamas, kad šalis „galėjo sudaryti sandorį“ anksčiau.
2025 m. vasario 19 d.: V. Zelenskis pareiškė, kad JAV prezidentas pateko į Rusijos „dezinformacinę erdvę“. Jis pridūrė: „Mums patiems pavyksta tvirtai stovėti ant kojų. Stengiuosi pasikliauti... Europos vienybe ir Amerikos pragmatiškumu.“
2025 m. vasario 19 d.: D. Trumpas apkaltino V. Zelenskį įkalbėjus JAV išleisti 350 mlrd. dolerių bei pareiškus, kad pusės šių pinigų nebeliko. D. Trumpas pavadino V. Zelenskį „diktatoriumi“, atlikusiu „baisų darbą“.
2025 m. vasario 25 d.: Ukrainos ministras pirmininkas Denysas Šmyhalis pareiškė, kad susitarta dėl didelio naudingųjų iškasenų sandorio su JAV. Tą pačią dieną D. Trumpas teigė besitikintis V. Zelenskio Vašingtone, kur vėliau tą savaitę turėtų būti pasirašytas sandoris.
2025 m. vasario 27 d.: Paklaustas BBC, ar laikosi savo teiginio, kad V. Zelenskis yra „diktatorius“, D. Trumpas atsakė: „Ar aš taip sakiau? Negaliu patikėti, kad taip sakiau. Kitas klausimas.“ Jis taip pat pavadino V. Zelenskį „labai drąsiu“.
2025 m. vasario 28 d.: Įtemptame viešame susitikime Ovaliajame kabinete D. Trumpas apkaltino V. Zelenskį „nepagarba“ JAV – Ukrainos lyderis tai atmetė – ir pridūrė: „Jūsų žmonės labai drąsūs, bet jūs arba sudarysite sandorį, arba mes pasitraukiame. O jei mes pasitrauksime, kovosite patys.“
D. Trumpas, į V. Zelenskio užsiminimą, kad JAV pajus Rusijos karą, jeigu ji nebus sustabdyta Ukrainoje („Jūs turite gražų vandenyną ir dabar to nejaučiate. Bet pajusite ateityje.“): „Nenurodinėk mums, ką mes jausime. Mes bandome išspręsti problemą. Nenurodinėk mums, ką mes jausime.“
„Tu leidai sau atsidurti labai blogoje padėtyje. Tu neturi kortų rankose. Su mumis tu pradedi turėti kortas. Tu loši iš milijonų žmonių gyvybių, tu loši iš Trečiojo pasaulinio karo, ir tai, ką darai, yra labai didelė nepagarba šiai šaliai.“
„Tavo žmonės miršta. Jums trūksta kareivių... Tu nesielgi dėkingai. Ir tai nėra gražu. Būsiu atviras, tai nėra gražu. Na ką gi, manau, matėme pakankamai. Bus puikus reginys televizijai!“
„Bus labai sunku sudaryti sandorį tokiu būdu. Aš jums sakau. Jis nori sudaryti sandorį. Aš nežinau, ar galima sudaryti sandorį. Problema ta, kad aš suteikiau tau galią būti tvirtu vaikinu, ir manau, kad be Jungtinių Valstijų tu nebūtum tvirtas vaikinas. Ir jūsų žmonės yra labai drąsūs, bet jūs arba sudarysite sandorį, arba mes pasitrauksime. O jei mes pasitrauksime, jūs kovosite patys. Nemanau, kad tai bus gražu. Bet jūs kovosite patys. Tačiau jūs neturite kortų.“
Po susikirtimo Ovaliajame kabinete D. Trumpas viešai suabejojo Ukrainos vadovybės teisėtumu ir taikos siekiais.
2025 m. vasario mėn. vidurys (apie rinkimus Ukrainoje):„Ukraina turėtų surengti rinkimus. Zelenskio reitingai yra smigę žemyn.“
2025 m. vasario 28 d.: D. Trumpas socialiniame tinkle parašė: „Nuostabu, kas iškyla per emocijas, ir aš nustačiau, kad prezidentas Zelenskis nėra pasirengęs taikai, jei joje dalyvauja Amerika, nes jis mano, kad mūsų dalyvavimas suteikia jam didelį pranašumą derybose. Aš nenoriu pranašumo, aš noriu TAIKOS.“
2025 m. balandžio 24 d. (apie taikos procesą):„Zelenskis trukdo ir žlugdo artėjantį taikos susitarimą.“
Rugsėjo mėnesį JT Generalinės Asamblėjos metu įvyko ryškus D. Trumpo retorikos pokytis, kuomet jis po susitikimo su V. Zelenskiu sugriežtino poziciją Maskvos atžvilgiu.
2025 m. rugsėjo 23 d. (Niujorkas, JT sesijos užkulisiuose): „Manau, kad Ukraina gali susigrąžinti visas savo žemes iš Rusijos, kuri pasirodė esanti „popierinis tigras“.“
Tiesa, ši pozicija truko labai neilgai: jau netrukus jis pareikalavo iš V. Zelenskio priimti sprendimus.
2025 m. lapkričio mėn. vidurys: „Daviau Zelenskiui terminą iki Padėkos dienos sutikti su mūsų taikos plano gairėmis. Mes negalime finansuoti begalinės aklavietės. Jis privalo žengti žingsnį ir sudaryti susitarimą.“
2025 m. gruodžio 28 d. (po susitikimo Floridoje): „Turėjome puikų susitikimą su Zelenskio komanda. Pažanga daroma, bet, kaip visada sakiau, tai nėra vienos dienos procesas. Bet kuria kaina abiem pusėms reikia priimti realybę, kad būtų sustabdytos žudynės.“
2026 m. sausio 22 d.: „Zelenskis yra meistras prašyti daugiau. Kaskart, kai kalbamės, kaina pakyla. Jis man patinka, bet mes turime iškelti Ameriką į pirmą vietą. Europa turi sumokėti savo dalį.“
2026 m. kovo 15 d.: „Jei Zelenskis nori tolesnio palaikymo, jis turi parodyti lankstumą. Negali reikalauti visko, kai neturi visų kortų rankose.“
Vasarą D. Trumpo ir V. Zelenskio santykiuose buvo užfiksuotas trumpalaikis konstruktyvaus bendradarbiavimo etapas. Viršūnė buvo pasiekta liepos pabaigoje, kai V. Zelenskis apsilankė Vašingtone.
2026 m. birželio 11 d. (atsakant į klausimą apie Ukrainos gynybą):"„Zelenskis aršiai kovoja už savo šalį, niekas negali to paneigti. Jis tvirtas vyrukas. Bet mano darbas yra užtikrinti, kad šis karas pasibaigtų anksčiau, nei įtrauks mus visus į kažką kur kas blogesnio.“
2026 m. liepos 28 d. (dvišalis susitikimas Baltuosiuose rūmuose): „Šiandien turėjome labai gerą, labai produktyvią diskusiją. Prezidentas Zelenskis žino, ko nori, o aš žinau, ko nori Amerikos žmonės — taikos. Mes nagrinėjame saugumo struktūrų variantus, kurie tiktų visiems.“
Spalio mėnesio krizė: ultimatyvūs reikalavimai Zelenskiui
Prieš pat spalio mėnesio krizę D. Trumpo retorika vėl pamažu griežtėjo, ypač kai Ukraina suaktyvino smūgius Rusijos vidaus infrastruktūrai.
2026 m. rugpjūčio 20 d.: „Aš nuolat sakau Volodymyrui: susitelk į susitarimą, nustok plėsti taikinių sąrašą. Kaskart, kai mastas išplečiamas, taika nutolsta.“
2026 m. rugsėjo 14 d. (atsakymas į žurnalisto klausimą apie derybų eigą): „Zelenskis šiuo metu yra tiesiog dvejonių įsikūnijimas. Jis klausosi per daug patarėjų Europoje, vietoj to, kad žiūrėtų į faktus realybėje.“
2026 m. spalio mėnesį JAV prezidento D. Trumpo retorika V. Zelenskio atžvilgiu pasiekė naują įtampos tašką, kilus nesutarimams dėl Ukrainos smūgių Rusijos naftos rafinavimo gamykloms bei degalų kainų kilimo prieš JAV vidurio kadencijos rinkimus.
2026 m. spalio 10 d. (Pasisakymas dėl Rusijos naftos perdirbimo gamyklų atakų ir Ukrainos vadovybės): „Mes sakėme Zelenskiui: „Gali daryti Rusijai ką nori, bet neliesk naftos gamyklų, nes tai yra pasaulinė problema.“ Ir ką jis daro? Jis ima ir smogia dyzelinui. Jis, po velnių, turėtų sustoti.“
Kvestionuodamas V. Zelenskio požiūrį į derybas, D. Trumpas pridūrė: „Siūlau jiems išsirinkti naują lyderį, kuris galėtų sudaryti susitarimą.“
2026 m. spalio 18–19 d. (Įrašas socialiniame tinkle „Truth Social“ ir vieši pareiškimai): „Jis nenori užbaigti šio karo ir tikriausiai niekada nenorėjo. Prieš dvejus metus jis galėjo sudaryti geresnį susitarimą nei dabar. Jo šalis sužlugdyta, didelė dalis žemių prarasta, vandenynai ir jūros prarasti, o vyrų populiacija sumenkusi, sužeista ir/arba žuvusi. AŠ NORIU UŽBAIGTI ŠĮ KARĄ!“
Žurnalistai paprašė D. Trumpo pakomentuoti V. Zelenskio žodžius apie tai, kad Amerikos prezidentas atsidūrė „neteisingoje istorijos pusėje“: „Zelenskis nežino, apie ką kalba. Zelenskis yra žmogus, kuris jau seniai turėjo sureguliuoti šį karą. Jei jis būtų paklausęs manęs, jis jau seniai būtų sudaręs daug naudingesnį sandorį ir šiandien būtų išsaugojęs milijoną žmonių“.
„Atvirai kalbant, manau, kad atėjo laikas, kai kas nors kitas turėtų derėtis Ukrainos vardu“, – pridūrė jis.
D. Trumpas vėl pareiškė, kad JAV „daug davė Ukrainai, o jie mums nedavė nieko“. O Volodymyras Zelenskis nėra suinteresuotas karo nutraukimu.
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