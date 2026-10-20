Zelenskis: Ukraina pasirengusi energetinėms paliauboms, tačiau yra sąlyga

„Visada norėjau nieko neslėpti nuo JAV prezidento ir niekada jam nemeluoti. Bet kuriuo atveju Ukraina ir Jungtinės Valstijos turi daugiau bendro nei Jungtinės Valstijos ir Rusija. Dauguma žmonių Ukrainoje ir Jungtinėse Valstijose tai supranta. Norėtume ir toliau palaikyti tokius pat atvirus, sąžiningus ir pragmatiškus santykius su Jungtinėmis Valstijomis, kokius palaikome šiandien“, – sakė V. Zelenskis.
Jis pažymėjo, kad Ukrainą ir Jungtines Valstijas visada siejo svarbūs ir tvirti strateginiai santykiai.
Pasak V. Zelenskio, dvišaliai santykiai ypač sparčiai pradėjo plėtotis Rusijai pradėjus plataus masto karą prieš Ukrainą.
Prezidentas padėkojo Jungtinėms Valstijoms už paramą ir pabrėžė, kad Ukraina savo santykius su Vašingtonu visada grindė sąžiningumu, teisingumu ir skaidrumu. Pasak jo, „jei meluoji, kai tavo žmonės kariauja, tai labai skaudu“.
Ukraina remia energetines paliaubas
V. Zelenskis taip pat pareiškė, kad Ukraina remia abipuses energetines paliaubas.
„Mūsų pozicija labai paprasta. Mes remiame abipuses paliaubas, pagal kurias nebūtų atakuojama energetikos infrastruktūra. Jei iš mūsų tikimasi, kad po to, kai Rusija atakuoja mūsų dujų, elektros ir naftos infrastruktūrą – viską, – neatsakysime smūgiais Rusijos energetikos objektams, pasakykime aiškiai: rusai visa tai atakuoja. Amerika negali jų sustabdyti. Tarkime, kad Amerika tikrai nori, bet negali. Todėl, kaip partneris, esu pasirengęs ieškoti kompromiso su prezidentu Trumpu: jei jie mus atakuoja, o mes negalime atsakyti, tai nesąžininga ir neteisinga. Tačiau jei jums to reikia ir jūs negalite sutramdyti Putino, tuomet duokite mums raketų perėmėjų, kad galėčiau apsaugoti mūsų energetikos infrastruktūrą. Jei negalėjote sustabdyti Putino, tuomet padėkite Ukrainai“, – sakė jis.
Kaip pranešta anksčiau, Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha pareiškė, kad, nepaisant besitęsiančių tarptautinių pastangų užbaigti karą, Maskva sąmoningai atakuoja Ukrainos energetikos sistemą, palikdama dešimtis tūkstančių šeimų be elektros.
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