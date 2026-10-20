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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Zelenskis prabilo apie galimybę atsisakyti kelio į NATO: iškėlė sąlygą

2026-10-20 12:40 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-20 12:40
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Ukraina neatmeta galimybės vietoje NATO rinktis kitokį saugumo modelį, tačiau reikalauja teisiškai įpareigojančių garantijų, kurios iš tiesų veiktų.

NATO ir Ukrainos vėliavos (nuotr. Josvydo Elinsko)
GALERIJA (27)

Ukraina neatmeta galimybės vietoje NATO rinktis kitokį saugumo modelį, tačiau reikalauja teisiškai įpareigojančių garantijų, kurios iš tiesų veiktų.

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Apie tai praneša „RBC-Ukraina“, remdamasi Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio pareiškimu interviu Italijos laikraščiui „Corriere della Sera“.

Pasak V. Zelenskio, geriausias saugumo sistemos variantas apimtų tris pagrindinius elementus: Ukrainos kariuomenę, Europos Sąjungą ir NATO.

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Prezidentas pabrėžė, kad Ukrainos kariuomenė jau dabar yra konkreti valstybės apsaugos garantija. Dėl sukauptos patirties ir karių skaičiaus Ukrainos pajėgos taip pat galėtų sustiprinti Europos šalių ginkluotąsias pajėgas. Atskirą vaidmenį V. Zelenskis skiria NATO. Anot jo, narystė Aljanse reikštų dalyvavimą bendroje saugumo sistemoje, kurioje teisiškai apibrėžtos sąjungininkų teisės.

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Tuo metu stojimas į Europos Sąjungą priklauso nuo Europos šalių sprendimų, o norint prisijungti prie NATO reikalingas tiek Europos, tiek Jungtinių Valstijų pritarimas.

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(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

Kokiomis sąlygomis Ukraina galėtų atsisakyti kelio į NATO?

V. Zelenskis pareiškė, kad Ukraina pasirengusi svarstyti alternatyvius saugumo garantijų variantus, jeigu jie prilygtų narystei Aljanse. Pagrindinis Kyjivo reikalavimas – tokie susitarimai turi turėti atitinkamą teisinę galią.

„Esame pasirengę aptarti lygiavertes garantijas, net jei jos vadintųsi kitaip, tačiau jos turi turėti tokią pačią teisinę galią“, – pažymėjo Ukrainos prezidentas.

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Jis taip pat pabrėžė, kad Ukraina siekia gauti ne vien formalius partnerių pažadus, o mechanizmą, kuris iš tiesų veiktų ir užtikrintų apsaugą kilus naujai grėsmei.

V. Zelenskio nuomone, narystė NATO galėtų tapti atgrasymo priemone abiem pusėms. Todėl, jeigu Ukrainai būtų pasiūlytas kitoks garantijų modelis, jis turėtų užtikrinti panašaus lygio saugumą.

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Primename, kad JAV viceprezidentas J. D. Vance'as pareiškė, jog Ukraina neturėtų stoti į NATO.

Duodamas interviu laidai „2WAY TONIGHT“ jis pabrėžė, kad Vašingtonas ir Kyjivas neturi oficialaus sąjungininkų susitarimo, tačiau šalys ir toliau bendradarbiaus tam tikrais klausimais.

Tuo metu rugsėjį NATO šalys pirmą kartą lyderių lygmeniu oficialiai pripažino Ukrainą bendra euroatlantinio saugumo kūrėja. Pasak Ukrainos misijos prie NATO vadovės Olenos Hetmančuk, šis sprendimas atveria naujų galimybių gauti sąjungininkų paramą.

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