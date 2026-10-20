Iš Zelenskio – griežta žinutė Trumpui

„Mūsų santykiai su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis visada buvo svarbūs, tvirti ir strateginiai. Dvišalis bendradarbiavimas ypač aktyviai pradėjo plėtotis prasidėjus plataus masto karui. Esu dėkingas už visą suteiktą paramą“, – savo „Telegram“ kanale rašė Ukrainos prezidentas.
Jis pridūrė: „Tačiau savo santykius visada grindėme sąžiningumu, teisingumu ir, svarbiausia, skaidrumu. Nes kai meluoji, o tavo tauta kariauja, tai labai skaudu. Todėl visada norėjau nieko neslėpti ir nemeluoti Jungtinių Valstijų prezidentui. Bet kuriuo atveju mus sieja daugiau bendrų dalykų nei Ameriką su Rusija. Tai supranta dauguma Ukrainos ir Jungtinių Valstijų gyventojų. Ir toliau norėtume palaikyti tokius pat atvirus, sąžiningus ir pragmatiškus santykius su Amerika, kokius turime šiandien.
Pozicija labai paprasta. Mes pasisakome už abipuses energetikos paliaubas. Kalbame apie tai, kad neturėtume atsakyti smūgiais į Rusijos energetikos objektus, kai jie puola mūsų dujų, elektros, naftos infrastruktūrą – viską iš eilės. Rusai smogia. Amerika negali jų sustabdyti. Tikėkime, kad Amerika labai nori tai padaryti, bet negali.
Tuomet aš, kaip partneris, žengiu žingsnį prezidento Trumpo link: jeigu jie mus puola, o mes negalime atsakyti, tai nesąžininga ir neteisinga. Tačiau jeigu jums to reikia, nes negalite sutramdyti Putino, tuomet suteikite mums priešraketinių raketų, kad galėčiau apsaugoti energetikos infrastruktūrą. Nepavyko sustabdyti Putino – padėkite Ukrainai.“
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