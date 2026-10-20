Įvertino Trumpo pyktį ir konfliktą su Zelenskiu: štai kas vyksta užkulisiuose

Laidoje situaciją pakomentavo buvęs Užsienio reikalų ministras, ambasadorius Linas Linkevičius.
Išaugo įtampa tarp D. Trumpo ir V. Zelenskio. Ar jus tai stebina?
L. Linkevičius: Galima buvo tikėtis, kad artėjant vidurio kadencijos rinkimams, artėjant prognozėms, kurios dabartinei administracijai nėra palankios, nervingumas augs, įtampa augs, kaltų paieškos augs.
Visa tai, deja, kartosis. Bus visokių netikėtų paskutinės minutės pasiūlymų, kaip pataisyti padėtį. Visas administracijos dėmesys yra būtent į rinkimus.
Vienas iš neišspręstų klausimų, vargų, ar įmanoma juos išspręsti, yra dyzelino kainos. Taip ir paaiškinti reikėtų situaciją.
Dar pridurčiau, kad skirtingi tikslai. V. Zelenskis pasirinkimo neturi – jam reikia išsaugoti šalį, o Jungtinės Valstijos nori nutraukti karinius veiksmus ir pradėti verslą su Rusija, kas, tiesą sakant, neturi nieko bendro su taika. Juo labiau su teisinga taika.
Tai, kai yra skirtingi tikslai, atsiranda nervingumas. Aišku, V. Zelenskis nesutinka su tokiu požiūriu, nes susitarti su Rusija reikštų kapituliuoti. Taika, pagal Rusijos supratimą, tikėkime, kad galbūt tas pats supratimas nėra JAV, bet sunku pasakyti, bet ta taiką yra Ukrainos kapituliacija.
Tokios taikos, vargu, ar kas nors Ukrainoje norėtų. Ir vargu, ar tokios taikos norėtų Europiečiai.
Ar Lietuva gali sau leisti piktai kalbėti apie D. Trumpo veiksmus, ar vis dėlto turime būti atsargūs?
L. Linkevičius: Aš nepastebėjau, kad iš vadovų kažkas labai piktai reaguotų ir kritiškai atsižvelgų. Jei yra kalbama, kad nepriimtini kai kurie sprendimai arba tas sandoris kelia abejonių, tai taip ir sakoma.
Jei draugams ir sąjungininkams nebus galima pasakyti, kas mūsų manymu yra neteisinga, ne kažką įžeidžiant ar aštriai reaguojant, bet kalbant teisybę, tai yra visiškai skirtingi dalykai.
Nepastebėjau, kad Lietuvos vadovai peržengtų ribas ir pradėtų pulti JAV.
Tuos sprendimus, kurie tikrai yra abejotini, reiktų taip ir pavadinti. Aš manau, kitaip ir nelabai išeina.
Iš įtampos– nauda Ukrainai?
Jei D. Trumpui iki rinkimų norisi pasiekti taiką, galbūt ukrainiečiai galėtų pasiekti, kad tai jiems būtų naudinga?
L. Linkevičius: Iki lapkričio rinkimų jokio rezultato nesitikėčiau. Ko galima tikėtis, tą ir girdėsim. Tie metodai ir būdais, kuriais bandoma pataisyti situaciją, kalbant apie kuro kainas, ekspertų nuomone tai nieko neduos.
Rusija nesugebės net išpildyti tų savo įsipareigojimų, jeigu ir sugebės, tai jie bus labai trumpalaikiai.
Dabar tie raginimai [Ukrainos prezidento] rinkimų emociškai labiau pagrįsti. Buvo pasakyta, kad reikia Ukrainai keisti prezidentą, atsakymas, dėl šešiasdešimties dienų, irgi savotiškas.
Kaip organizuoti rinkimus, kai šitiek okupuotų teritorijų? Kai vyksta karas, net ir turint tas šešiasdešimt dienų. Kas iš to, praktiškai? Kam viso to reikia?
Visi tie raginimai, jie dar labiau sutelks ukrainiečius su prezidentu. Ne visi mėgsta V. Zelenskį Ukrainoje, tą irgi žinome, tai dabar net ir tie, kurie nemėgsta, jį palaikys. Sutelks ukrainiečius, sutelks europiečius.
Vargu, ar palankiai nuteiks JAV visuomenę, nes žinome, pagal sociologinius tyrimus – Amerikos žmonės norėtų, kad Amerika labiau padėtų Ukrainai.
Jūs klausėte, ar galima tikėtis dar ko nors kitokio, tai vargu, ar galima. Dėmesys dabar yra tik į rinkimus ir visa tai, kas su tuo susiję. Ne į Ukrainą ir ne į kitus kraštus.
Nereikėtų tikėtis, kad iki lapkričio 3-ios D. Trumpas jau šiltai atsilieps apie V. Zelenskį ir įvyks koks nors susitaikymas?
L. Linkevičius: Visko yra buvę. Kiek kartų būdavo paaštrėjimai, po to būdavo pagerėjimai. Nubrėžti brūkšnį, kad nieko negalim tikėtis irgi būtų naivu. Visko gali būti.
Tik tiek, kad man įstrigo pokalbis Varšuvos Saugumo forume su generolu Keithu Kelloggu. Jis buvo gal labiausiai aktyvus tarpininkaujant derybose su Ukraina. Dabar to nėra, bet jis tikrai buvo arti viso to.
Jo nuomone, nelabai reiktų kreipti dėmesį į tuos pareiškimus, kuriuos prezidentas daro, nes jie labai retai kada turi kažką bendro su konkrečiu veikimu. Net ir kalbant apie tokius pareiškimus, kurie susiję su dyzelio susitarimu. Aš jau nekalbu apie paliaubas, apie ką jau visi čia aptarėm.
Aišku, labai sunku nekreipt dėmesio, nes į ką tada kreipt dėmesį? Vis tiek kreipia dėmesį. Bet, kad tie pareiškimai dažnai neturi kažkokio realaus pagrindo taip mano net ir žmonės, kurie arti politinės virtuvės Vašingtone.
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