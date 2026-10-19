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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Šaltiniai atskleidė, kodėl Trumpas pradėjo pataikauti Putinui ir pulti Zelenskį

2026-10-19 09:33 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-19 09:33
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Sankcijos Rusijai, dyzelino susitarimas ir Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio kritika apibrėžė naują JAV lyderio Donaldo Trumpo politikos kryptį, kuri Kyjive siejama su artėjančiais JAV rinkimais. Apie tai rašoma „RBC-Ukraine“.

Donaldas Trumpas EPA
GALERIJA (27)

Sankcijos Rusijai, dyzelino susitarimas ir Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio kritika apibrėžė naują JAV lyderio Donaldo Trumpo politikos kryptį, kuri Kyjive siejama su artėjančiais JAV rinkimais. Apie tai rašoma „RBC-Ukraine“.

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Rugsėjo viduryje JAV Kongresas pagaliau priėmė senatorių Lindsey Grahamo ir Richardo Blumenthalio sankcijų įstatymo projektą. Tikėtasi, kad jau spalio viduryje jis bent iš dalies įsigalios, o spaudimas Rusijai sustiprės.

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Tačiau Donaldas Trumpas pasirinko kitą kryptį. Užuot sugriežtinęs apribojimus Maskvai, jis ėmė ieškoti galimybių susitarti su Kremliumi ir kartu sustiprino viešą Ukrainos bei asmeniškai Volodymyro Zelenskio kritiką. Vienas ryškiausių šios politikos pavyzdžių tapo vadinamasis „dyzelino susitarimas“, suteikęs Rusijai galimybę atnaujinti degalų tiekimą užsienio rinkoms.

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Rusijos ekonomikai tai nebūtinai reikš esminius pokyčius, tačiau pats apribojimų sušvelninimas tapo signalu, kad Vašingtonas yra pasirengęs pragmatiškai bendradarbiauti su Maskva.

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Kaip RBC-Ukraine paaiškino informuotas šaltinis Ukrainos valdžioje, amerikiečiai mano, kad nuolaidomis galima paskatinti Rusiją pradėti derybas ir galiausiai pasiekti paliaubas arba taikos susitarimą.

„Be to, Dmitrijevas aktyviai vilioja juos įvairiausiomis istorijomis, pavyzdžiui, apie Arkties turtus, kuriuos jie galėtų kartu įsisavinti“, – teigė leidinio pašnekovas.

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FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

Kokių nuolaidų Rusijai gali imtis JAV?

Vakarų žiniasklaidos duomenimis, dyzelino tiekimas gali būti tik viena iš galimų Vašingtono ir Maskvos suartėjimo krypčių.

Tarp galimų pasiūlymų, kuriuos aptaria JAV atstovai, – rusiškų dujų tiekimo Europai atkūrimas, tam tikras bendras saugumo susitarimas, kuriame dalyvautų Rusija ir Europos šalys, taip pat Rusijos bendrovės „Lukoil“ įšaldyto užsienio turto klausimas.

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Toks požiūris grindžiamas prielaida, kad ekonominiai interesai ir bendradarbiavimo perspektyvos gali paskatinti Kremlių sėsti prie derybų stalo. Tačiau kartu kyla rizika, kad Rusija įgis papildomų ekonominių galimybių, pati nesiimdama reikšmingų žingsnių taikos link.

Kaip politikos krypties pokyčius veikia JAV rinkimai?

Dar vienas galimas Trumpo veiksmų paaiškinimas – artėjantys tarpiniai JAV Kongreso rinkimai, numatyti lapkričio 3 dieną.

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JAV prezidentas stengiasi pademonstruoti savo administracijos pasiekimus, tačiau tai nebūtinai padeda Respublikonų partijai išsaugoti abiejų Kongreso rūmų kontrolę. Esant tokiai situacijai, degalų kainų mažinimas ir patikinimai, kad karas su Iranu „beveik laimėtas“, gali tapti svariais argumentais siekiant JAV rinkėjų palaikymo.

Šiame kontekste Trumpas ėmė aktyviau kritikuoti Zelenskį. Jis kaltino Ukrainos prezidentą nenoru sudaryti susitarimą, kalbėjo apie būtinybę išrinkti naują Ukrainos lyderį ir suabejojo, kaip buvo naudojama ankstesnės Joe Bideno administracijos teikta JAV pagalba.

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JAV prezidentas taip pat skleidė teiginius, esą Ukraina prekiauja amerikietiškomis sparnuotosiomis raketomis „Tomahawk“. Tačiau Ukraina tokių raketų iš JAV nėra gavusi. Tarp šaltinių, kuriais rėmėsi Trumpas, buvo ir buvusios Zelenskio atstovės spaudai Julijos Mendel interviu.

Ar Kyjivas bando atkurti dialogą su Vašingtonu?

Nepaisant viešų apsikeitimų kaltinimais, neoficialūs diplomatiniai kontaktai tarp Ukrainos ir JAV tęsėsi. RBC-Ukraine duomenimis, praėjusią savaitę Ukrainos pusė ieškojo galimybės surengti naują susitikimą su JAV atstovais Europoje, kur tuo metu lankėsi Zelenskis.

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„Jeigu pavyktų susitikti su Witkoffu ir Kushneriu, galbūt pabandytume prastumti bendradarbiavimo su JAV dronų srityje klausimą ir kaip nors pakreipti diskusiją ta linkme“, – savaitės pradžioje pasakojo vienas informuotų leidinio pašnekovų.

Tačiau kol kas nėra pagrindo teigti, kad Kijevo ir Vašingtono santykiai iš esmės pagerėjo.

Primename, kad spalio 9 dieną Donaldas Trumpas, po pokalbio su Rusijos diktatoriumi Vladimiru Putinu, paskelbė leidžiantis tiekti rusišką dyzeliną pasaulio rinkoms, pritaikius laikiną išimtį iš JAV sankcijų.

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Kitą dieną Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Kyjivas galėtų pritarti sankcijų Rusijai sušvelninimui tik mainais į energetikos objektų puolimo nutraukimą.

Spalio 16 dieną JAV Atstovų Rūmuose pristatytas įstatymo projektas, kuriuo siekiama užkirsti kelią dyzelino susitarimui, apriboti investicijas į Rusijos energetikos sektorių ir įvesti naujas sankcijas šiam sektoriui.

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