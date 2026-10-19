Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Putinas nori tartis dėl Ukrainos be Zelenskio: į susitikimą kviečia Trumpą ir Xi Jinpingą

2026-10-19 08:14 / šaltinis: BNS
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-19 08:14
Pridėkite kaip šaltinį Google
1

 

Rusijos vadovas Vladimiras Putinas pasiūlė kitą mėnesį surengti susitikimą su JAV prezidentu Donaldu Trumpu ir Kinijos lyderiu Xi Jinpingu aptarti situacijos Ukrainoje, siekdamas užbaigti karą Maskvai palankiomis sąlygomis.

Apie tai pranešė leidinys „The Wall Street Journal“, remdamasis su diskusijomis susipažinusiais šaltiniais.

Šis planas vertinamas kaip V. Putino bandymas pasinaudoti atšilusiais santykiais su D. Trumpu, kas sukėlė susirūpinimą Ukrainoje bei tarp jos sąjungininkų Vašingtone ir Europoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Toks viršūnių susitikimas – be Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio – būtų beprecedentis ir sukeltų nerimą Kyjivo sąjungininkėms Europoje ir kitur.

REKLAMA
REKLAMA

(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

JAV prezidentas gali palankiai įvertinti šią idėją

Su šiuo klausimu susipažinusio buvusio Rusijos specialiųjų tarnybų darbuotojo teigimu, V. Putinas šią idėją iškėlė spalio 9-ąją per pokalbį telefonu su D. Trumpu. Po šio pokalbio šalys taip pat susitarė dėl rusiško dyzelino eksporto į JAV ir paramos jį parduodant pasaulinėje rinkoje.

REKLAMA

Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas patvirtino, kad vyksta diskusijos dėl galimo susitikimo.

„Kol kas nėra aiškaus supratimo dėl paties susitikimo ar galimos jo darbotvarkės, nors visos trys šalys pripažįsta hipotetinę tokio susitikimo galimybę“, – WSJ sakė D. Peskovas.

Vienas aukšto rango JAV pareigūnas pareiškė, kad D. Trumpas kol kas nedavė sutikimo tokiam susitikimui. Visgi jis pažymėjo, jog JAV prezidentas gali palankiai įvertinti šią idėją, atsižvelgdamas į savo siekį įvykdyti priešrinkiminį pažadą užbaigti karą.

Leidinio šaltinių duomenimis, Kremlius pasiūlė surengti trišalį dialogą artėjančio Azijos ir Ramiojo vandenyno ekonominio bendradarbiavimo (APEC) viršūnių susitikimo metu, kuris vyks lapkričio 18–19 dienomis Šendžene.

Pekinas ir Baltieji rūmai šio pranešimo dar nekomentavo.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Donaldo Trumpo ir Vladimiro Putino susitikimas Ankoridže, 2025-ieji (nuotr. whitehouse.org) (nuotr. gamintojo)
Peskovas užsiminė apie galimą Trumpo ir Putino susitikimą (3)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų