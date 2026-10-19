Putinas nori tartis dėl Ukrainos be Zelenskio: į susitikimą kviečia Trumpą ir Xi Jinpingą

Rusijos vadovas Vladimiras Putinas pasiūlė kitą mėnesį surengti susitikimą su JAV prezidentu Donaldu Trumpu ir Kinijos lyderiu Xi Jinpingu aptarti situacijos Ukrainoje, siekdamas užbaigti karą Maskvai palankiomis sąlygomis.
Apie tai pranešė leidinys „The Wall Street Journal“, remdamasis su diskusijomis susipažinusiais šaltiniais.
Šis planas vertinamas kaip V. Putino bandymas pasinaudoti atšilusiais santykiais su D. Trumpu, kas sukėlė susirūpinimą Ukrainoje bei tarp jos sąjungininkų Vašingtone ir Europoje.
Toks viršūnių susitikimas – be Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio – būtų beprecedentis ir sukeltų nerimą Kyjivo sąjungininkėms Europoje ir kitur.
JAV prezidentas gali palankiai įvertinti šią idėją
Su šiuo klausimu susipažinusio buvusio Rusijos specialiųjų tarnybų darbuotojo teigimu, V. Putinas šią idėją iškėlė spalio 9-ąją per pokalbį telefonu su D. Trumpu. Po šio pokalbio šalys taip pat susitarė dėl rusiško dyzelino eksporto į JAV ir paramos jį parduodant pasaulinėje rinkoje.
Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas patvirtino, kad vyksta diskusijos dėl galimo susitikimo.
„Kol kas nėra aiškaus supratimo dėl paties susitikimo ar galimos jo darbotvarkės, nors visos trys šalys pripažįsta hipotetinę tokio susitikimo galimybę“, – WSJ sakė D. Peskovas.
Vienas aukšto rango JAV pareigūnas pareiškė, kad D. Trumpas kol kas nedavė sutikimo tokiam susitikimui. Visgi jis pažymėjo, jog JAV prezidentas gali palankiai įvertinti šią idėją, atsižvelgdamas į savo siekį įvykdyti priešrinkiminį pažadą užbaigti karą.
Leidinio šaltinių duomenimis, Kremlius pasiūlė surengti trišalį dialogą artėjančio Azijos ir Ramiojo vandenyno ekonominio bendradarbiavimo (APEC) viršūnių susitikimo metu, kuris vyks lapkričio 18–19 dienomis Šendžene.
Pekinas ir Baltieji rūmai šio pranešimo dar nekomentavo.
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