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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Zelenskis: Ukraina sumokėjo už „Patriot“ raketas, bet JAV jas sulaiko

2026-10-19 07:17 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-19 07:17
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JAV per mėnesį Ukrainai tiekia tik 12 raketų sistemoms „Patriot“ – maždaug keturis kartus mažiau nei valdant Joe Bideno administracijai. Dalis tiekimo, už kurį Ukraina jau sumokėjo, vis dar nėra patvirtinta. Apie tai praneša „RBC-Ukraine“.

JAV per mėnesį Ukrainai tiekia tik 12 raketų sistemoms „Patriot“ – maždaug keturis kartus mažiau nei valdant Joe Bideno administracijai. Dalis tiekimo, už kurį Ukraina jau sumokėjo, vis dar nėra patvirtinta. Apie tai praneša „RBC-Ukraine“.

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Raketos sistemoms „Patriot“ yra pagrindinė priemonė kovojant su Rusijos balistinėmis raketomis, kurios padaro didžiausią žalą Ukrainos miestų infrastruktūrai. Ukraina jas perka iš JAV, be kita ko, pagal PURL programą, pagal kurią sąjungininkės finansuoja amerikietiškos ginkluotės tiekimą Ukrainai.

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„Mes sumokėjome už ginklus. Dalis tiekimo buvo patvirtinta, o likusi dalis – ne. Ir tai nėra techninis klausimas“, – pabrėžė V. Zelenskis.

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Šiuo metu Ukraina per mėnesį gauna tik 12 raketų sistemoms „Patriot“. Valdant Joe Bideno administracijai, tiekimo tempas buvo maždaug keturis kartus didesnis. Be to, tuomet raketos buvo perduodamos nemokamai kaip karinė pagalba. Donaldo Trumpo prezidentavimo laikotarpiu Ukraina jas perka.

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(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

„Jei smogsime, mums ką nors atjungs“

V. Zelenskis pasiūlė Vašingtonui susitarimą: Ukraina nepultų Rusijos dyzelino, o JAV tiektų raketas sistemoms „Patriot“, kad būtų apsaugoti Ukrainos objektai.

„Tačiau jie tiesiog nori, kad nustotume smogti dyzelino objektams. O jei smogsime, mums ką nors atjungs“, – sakė prezidentas.

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Ukrainai darosi vis sunkiau apsiginti nuo balistinių raketų. CNN duomenimis, šalyje vėl baigėsi raketos „Patriot“ perėmimo sistemoms, todėl pastarojo masinio balistinių raketų smūgio atremti nepavyko.

Prezidentas V. Zelenskis pasakojo, kad Ukraina raketas gauna po vieną ar dvi, tiesiogiai kreipdamasi į kitų šalių lyderius. Pasak jo, didelio masto pagalbą suteikti gali tik JAV.

Nepadeda ir europiečiai. Graikija ir Ispanija atsisakė perduoti Ukrainai raketų sistemoms „Patriot“, nors dalies jų turimų raketų galiojimo laikas baigiasi.

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