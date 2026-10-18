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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Kovos su dezinforamcija centras paragino ukrainiečius nesinaudoti priešo pokalbių robotais

2026-10-18 12:06 / šaltinis: ELTA
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2026-10-18 12:06
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Raginimai ukrainiečiams už piniginį atlygį per specialų pokalbių robotą siųsti nuotraukas ir vaizdo įrašus, kuriuose užfiksuoti priešo dronų smūgių padariniai, yra dar vieni valstybės agresorės žvalgybos tarnybų paspęsti spąstai, pareiškė Kovos su dezinformacija centras (KDC).

Kyjive okupantai smogė 25 aukštų pastatui (nuotr. Telegram)
GALERIJA (27)

Raginimai ukrainiečiams už piniginį atlygį per specialų pokalbių robotą siųsti nuotraukas ir vaizdo įrašus, kuriuose užfiksuoti priešo dronų smūgių padariniai, yra dar vieni valstybės agresorės žvalgybos tarnybų paspęsti spąstai, pareiškė Kovos su dezinformacija centras (KDC).

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Centras pabrėžė, kad siųsdami tokią medžiagą priešui žmonės tampa įrankiu okupantų rankose, padėdami jiems atlikti papildomą taikinių žvalgybą ir koreguoti vėlesnius smūgius Ukrainos miestams.

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(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

„Informacijos apie dronų ar raketų judėjimą, oro gynybos sistemų veikimą ir smūgių Ukrainoje padarinius perdavimas priešui yra nusikalstama veika, už kurią gresia ilga laisvės atėmimo bausmė, net iki gyvos galvos“, – teigiama pranešime.

Paragino nesinaudoti pokalbių robotais

Centras paragino gyventojus nesinaudoti priešo pokalbių robotais, nefilmuoti ir nesidalyti nuotraukomis bei vaizdo įrašais, kuriuose užfiksuotas oro gynybos sistemų veikimas ar atakų padariniai.

Kaip pranešta anksčiau, Ukrainos prezidento neetatinio patarėjo Serhijaus Beskrestnovo slapyvardžiu „Flash“ teigimu, Rusija renka atakos dronų „Geran“ smūgių vaizdo įrašus, veikiausiai siekdama kovos sąlygomis išbandyti optinio atpažinimo ir taikinių nutaikymo algoritmų veikimą.

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