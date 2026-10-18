Kovos su dezinforamcija centras paragino ukrainiečius nesinaudoti priešo pokalbių robotais

Centras pabrėžė, kad siųsdami tokią medžiagą priešui žmonės tampa įrankiu okupantų rankose, padėdami jiems atlikti papildomą taikinių žvalgybą ir koreguoti vėlesnius smūgius Ukrainos miestams.
„Informacijos apie dronų ar raketų judėjimą, oro gynybos sistemų veikimą ir smūgių Ukrainoje padarinius perdavimas priešui yra nusikalstama veika, už kurią gresia ilga laisvės atėmimo bausmė, net iki gyvos galvos“, – teigiama pranešime.
Paragino nesinaudoti pokalbių robotais
Centras paragino gyventojus nesinaudoti priešo pokalbių robotais, nefilmuoti ir nesidalyti nuotraukomis bei vaizdo įrašais, kuriuose užfiksuotas oro gynybos sistemų veikimas ar atakų padariniai.
Kaip pranešta anksčiau, Ukrainos prezidento neetatinio patarėjo Serhijaus Beskrestnovo slapyvardžiu „Flash“ teigimu, Rusija renka atakos dronų „Geran“ smūgių vaizdo įrašus, veikiausiai siekdama kovos sąlygomis išbandyti optinio atpažinimo ir taikinių nutaikymo algoritmų veikimą.
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