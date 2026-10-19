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Zelenskis neslėpė nusivylimo Trumpu: įvardijo, kas būtų „istorinė klaida ir didžiulė tragedija“

2026-10-19 07:41 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-19 07:41
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Ukrainos prezidentas pareiškė, kad oficialus Jungtinių Valstijų perėjimas į Rusijos pusę būtų „istorinė klaida ir didžiulė tragedija“, tačiau pabrėžė, kad Donaldą Trumpą vis dar laiko sąjungininku.

Ukrainos prezidentas pareiškė, kad oficialus Jungtinių Valstijų perėjimas į Rusijos pusę būtų „istorinė klaida ir didžiulė tragedija“, tačiau pabrėžė, kad Donaldą Trumpą vis dar laiko sąjungininku.

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Apie tai Volodymyras Zelenskis sakė interviu televizijos kanalui „NBC News“, praneša „Ukrinform“.

„Norime juo [D. Trumpu – red. past.] pasitikėti. Tikiuosi, kad jis pakeis savo sprendimus, nes manau, kad visa tai yra klaidos, kurios nepadės nei mums, nei Jungtinėms Valstijoms“, – sakė Ukrainos prezidentas.

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Pasak V. Zelenskio, „jei šios dvi šalys [Jungtinės Valstijos ir Rusija – red. past.] susivienys [...], mes nelaimėsime ir nepajėgsime atsilaikyti prieš Rusiją“.

(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

Zelenskis neslėpė nusivylimo Trumpu

Ukrainos prezidentas pareiškė, kad „apmaudu“, jog D. Trumpas panaikino sankcijas, numatytas įstatymo projekte, pavadintame velionio senatoriaus Lindsey Grahamo vardu. V. Zelenskis senatorių pavadino „dideliu taikos ir Ukrainos rėmėju“.

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„Jis skyrė tam savo gyvenimą ir laiką, nes iš tiesų tikėjo Ukraina“, – sakė V. Zelenskis.

Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, V. Zelenskis pareiškė, kad Jungtinės Valstijos po pertraukos atnaujino dalijimąsi žvalgybos informacija su Ukraina.

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