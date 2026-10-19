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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Įtampa tarp Vašingtono ir Kyjivo auga: Rubio pasiuntė aiškią žinią Zelenskiui

2026-10-19 08:59 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-19 08:59
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JAV valstybės sekretorius Marco Rubio pirmadienį paneigė, kad dalijimasis žvalgybos duomenimis su Ukraina buvo sustabdytas, ir paragino prezidentą Volodymyrą Zelenskį susitelkti į karo su Rusija pabaigą.

JAV valstybės sekretorius Marco Rubio pirmadienį paneigė, kad dalijimasis žvalgybos duomenimis su Ukraina buvo sustabdytas, ir paragino prezidentą Volodymyrą Zelenskį susitelkti į karo su Rusija pabaigą.

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„Tai, į ką jis turėtų sutelkti dėmesį ir į ką mes norime, kad būtų sutelktas dėmesys – tai šio karo užbaigimas“, – sakė M. Rubio lankydamasis Uzbekijoje, kur vyko derybos su Centrinės Azijos lyderiais.

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Jis teigė, kad jokios dalijimosi žvalgybos duomenimis pauzės nebuvo, priešingai nei tvirtina Kyjivo pareigūnai.

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Praėjusią savaitę Kyjivas apkaltino Vašingtoną neperspėjus jo apie artėjančius Rusijos smūgius.

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(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

Smūgiai Kyjivui

Ukraina labai pasikliauja Vakarų žvalgybos duomenimis, kad pastebėtų artėjančias Rusijos atakas ir nustatytų savus taikinius, tačiau atsinaujinusi įtampa su JAV prezidentu Donaldu Trumpu sukėlė abejonių dėl šių susitarimų.

Praėjusią savaitę Kyjivas taip pat pranešė apie Elono Musko bendrovės „SpaceX“ teikiamų palydovinių paslaugų, kuriomis Ukraina remiasi ryšiams mūšio lauke palaikyti, apribojimus po to, kai JAV prezidentas sukritikavo Ukrainą ir paragino ją liautis atakuoti Rusijos naftos perdirbimo gamyklas.

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Kyjivui dar vienu smūgiu tapo penktadienį D. Trumpo pasirašytas įsakas, kuriuo sustabdytas griežtų sankcijų ir muitų taikymas Rusijai; šias priemones praėjusį mėnesį priėmė Kongresas.

M. Rubio šeštadienį tai pavadino 60 dienų pertrauka, skirta „išanalizuoti“ priemonių poveikį pasaulio ekonomikai.

Sankcijų taikymas buvo atidėtas D. Trumpui pasiekus susitarimą su Vladimiru Putinu leisti eksportuoti rusišką dyzeliną. Šiuo žingsniu siekiama sumažinti degalų kainas JAV prieš kitą mėnesį vyksiančius kadencijos vidurio rinkimus.

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V. Zelenskis NBC teigė, kad būtų „istorinė klaida“, jei JAV oficialiai paremtų Rusiją kare Ukrainoje. Tačiau jis pridūrė tikintis, kad jo šalis Vašingtone išlaiko abiejų partijų paramą, ir sakė vis dar laikantis D. Trumpą sąjungininku.

„Norime juo pasitikėti ir tikiuosi, kad jis pakeis savo sprendimus, – apie JAV prezidentą kalbėjo Ukrainos lyderis. – Nes manau, kad visa tai yra klaidos, kurios nepadės nei mums, nei Jungtinėms Valstijoms.“

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Vytas
Vytas
2026-10-19 09:26
Karas prasidėjo, kai rusai įvedė kariuomenę. Tegul išveda ir karas pasibaigs.
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argi zaliam
argi zaliam
2026-10-19 09:46
issigimeliui gaila ukrainieciu gyvybiu?!jam rupi tik tik kisene ir jo draugu-vagiu gerove
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galėtų
galėtų
2026-10-19 09:07
pasakyti tiesiai šviesiai , kad spaudžia Ukrainą kapituliuoti .
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