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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Svarbus signalas iš JAV Ukrainai: Zelenskis iškart sutiko

2026-10-19 08:37 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-19 08:37
Pridėkite kaip šaltinį Google

Prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Ukrainos derybininkų komanda gavo signalą iš JAV apie pasirengimą surengti susitikimą, kuris galėtų įvykti antradienį arba trečiadienį.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis EPA
GALERIJA (27)

Prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Ukrainos derybininkų komanda gavo signalą iš JAV apie pasirengimą surengti susitikimą, kuris galėtų įvykti antradienį arba trečiadienį.

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Apie tai Ukrainos prezidentas sakė interviu televizijos kanalui „NBC News“, praneša „Ukrinform“.

„Mano derybų komanda per tiesioginį pokalbį su JAV derybų komanda gavo žinią, kad jie nori susitikti. Iš karto sutikau ir pasakiau, kad nereikia laukti“, – sakė jis.

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Pasak V. Zelenskio, jei JAV atstovai negali atvykti tiesiai į Ukrainą, jis pasirengęs susitikti su jais Europoje.

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Prezidentas pridūrė, kad tikisi susitikimo artimiausiomis dienomis, „nepaisant visų sudėtingų aplinkybių ir visų energetikos problemų“.

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(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

Ukraina siekia taikos

„Žinome, kad (...) taikos siekis yra svarbiausias dalykas norint sustabdyti karą. Bet kokios paliaubos yra labai svarbios kaip žingsniai mažinant įtampą“, – pabrėžė šalies vadovas.

Jis taip pat pažymėjo, kad po kelių valandų Ukrainos atstovai turėtų surengti pokalbį su JAV delegacija ir aptarti galimą susitikimą. 

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„Taigi esame pasirengę susitikimui ir manau, kad antradienį, galbūt trečiadienį, turėsime galimybę vienaip ar kitaip susitikti“, – apibendrino V. Zelenskis.

Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, spalio 18 d. V. Zelenskis telefonu kalbėjosi su Steve'u Witkoffu ir Jaredu Kushneriu. Jie aptarė Ukrainos ir JAV komandų derybų Floridoje rezultatus ir tolesnius diplomatinius žingsnius.

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