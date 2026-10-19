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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Rusija smogė Kyjivui balistinėmis raketomis: Ukraina vėl negavo perspėjimų iš JAV

2026-10-19 08:08 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-19 08:08
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Spalio 19-osios rytą Rusija smogė Kyjivui balistinėmis raketomis, o Ukraina ir vėl negavo išankstinio įspėjimo apie ataką. Anksčiau tokius signalus JAV perduodavo pagal žvalgybos informacijos mainų susitarimą.

Karas Ukrainoje (nuotr. Ukrinform)
GALERIJA (27)

Spalio 19-osios rytą Rusija smogė Kyjivui balistinėmis raketomis, o Ukraina ir vėl negavo išankstinio įspėjimo apie ataką. Anksčiau tokius signalus JAV perduodavo pagal žvalgybos informacijos mainų susitarimą.

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Apie tai praneša „RBC-Ukraine“, remdamasi socialiniame tinkle „X“ žurnalisto Alekso Raufoglu paskelbta informacija. Ukrainos šaltiniai šią informaciją jam patvirtino.

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Kyjivas ir vėl negavo išankstinio įspėjimo apie balistinę ataką“, – žurnalistas perteikė savo pašnekovų žodžius.

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Spalio 19-osios rytą Ukrainos sostinėje dėl raketų grėsmės buvo paskelbtas aukščiausias, raudonas, pavojaus lygis. Ukrainos karinės oro pajėgos įspėjo apie iš šiaurinės Kyjivo srities pusės artėjančias sparnuotąsias raketas, o netrukus mieste pasigirdo sprogimai.

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(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

Perspėjimus Ukrainos kariai gaudavo iš JAV

Išankstinius įspėjimus apie balistinių raketų paleidimą Ukrainos kariškiai gaudavo iš JAV. Jie suteikia kelias itin svarbias minutes, per kurias gyventojai gali spėti pasislėpti, o oro gynybos pajėgos – pasirengti atakai.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis anksčiau teigė, kad dvi naktis iš eilės – spalio 12-ąją ir 13-ąją – balistinės raketos Kyjivo link skrido be partnerių įspėjimų. Vėliau Ukrainos karinės oro pajėgos patikslino, kad įspėjimo nebuvo tik prieš pirmąją atakos bangą.

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Kaip pranešė laikraštis „The Washington Post“, JAV žvalgyba įspėjo Ukrainos ambasadą, kad keitimasis žvalgybos duomenimis bus sustabdytas, jei Ukraina ir toliau smogs Rusijos naftos perdirbimo gamykloms.

Nepaisydama to, Ukraina atnaujino smūgius. V. Zelenskis interviu „Bloomberg“ pareiškė, kad Vašingtono veiksmai atrodo kaip bandymas priversti Ukrainą kapituliuoti.

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