Netanyahu: po sėkmingos Ukrainos atakos staiga dingo 60 proc. antisemitinių botų iš Rusijos

„Nežinau, ar matėte, kas neseniai įvyko Ukrainoje – „Yandex“ centro sprogdinimas. Dėl to 60 proc. to botų srauto, kurį prieš mus vykdė subjektai iš Rusijos, tiesiog dingo. Tai parodo, kokia galinga ši jėga yra...“, – Izraelio saugumo strategijos pristatymo metu pabrėžė B. Netanyahu.
Pasak jo, šis atvejis parodo, kokias galimybes gali suteikti toks technologijų poveikis. Vyriausybės vadovas pažymėjo, kad Izraelis taip pat turėtų dirbti šiame sektoriuje, nesvarbu, kad valstybės demokratinė sistema kelia tam tikrų apribojimų, ir pridūrė, jog šalis jau pradeda veikti šioje srityje.
NKVC: po atakų prieš „Yandex“ duomenų centrus Rusijos dezinformacijos sklaida Lietuvoje nesumažėjo
Po atakų prieš Rusijos bendrovės „Yandex“ duomenų centrus reikšmingų Kremliaus dezinformacijos sklaidos pokyčių Lietuvoje neužfiksuota, teigia Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC).
„Lietuvos tarpinstitucinės analitikų komandos stebėsenos duomenimis, po spalio 8 ir 11 dienomis Rusijoje įvykdytų atakų prieš „Yandex“ duomenų centrus reikšmingų prieš Lietuvą nukreipto informacinio spaudimo pokyčių nenustatyta. Rusijos informacinių šaltinių veikla Lietuvos atžvilgiu tęsėsi be pastebimų sisteminių sutrikimų“, – Eltai nurodė NKVC.
Centro duomenimis, pastarosiomis dienomis Rusijos informacinis spaudimas išliko vidutinio intensyvumo. Esminių pokyčių nenustatyta nei socialiniuose tinkluose, nei vaizdo turinio platformose, susirašinėjimo programėlėse ar prorusiškuose informaciniuose kanaluose.
NKVC pažymi, kad po atakų buvo fiksuota ryšio su „Yandex“ serveriais klaidų, vartotojų sesijų nutrūkimų, nereguliaraus puslapių persikrovimo ir laikinų paieškos sistemos veikimo sutrikimų. Vis dėlto duomenų, leidžiančių šiuos nesklandumus susieti su sumažėjusia Rusijos dezinformacijos sklaida Lietuvoje, nėra.
„Šiuo metu turimi duomenys neleidžia nustatyti tiesioginio priežastinio ryšio tarp „Yandex“ infrastruktūros sutrikimų ir dezinformacijos sklaidos pokyčių Lietuvoje“, – teigė NKVC.
Centras taip pat informavo turintis išsamesnius statistinius duomenis apie Rusijos informacinio spaudimo dinamiką, sklaidos kanalus ir pagrindinius naratyvus, tačiau jų viešai neteikia.
ES vertina atakų poveikį, siūlo naujas sankcijas
Europos Sąjungos (ES) atstovas spaudai užsienio reikalams ir saugumo politikai Christianas Wigandas Eltai nurodė, kad Bendrija kartu su valstybėmis narėmis, Ukrainos institucijomis ir kitais partneriais vertina atakų prieš Rusijos duomenų centrus poveikį.
„Atkreipėme dėmesį į Ukrainos operaciją, nukreiptą prieš Rusijos duomenų centrus. Kartu su valstybėmis narėmis, Ukrainos institucijomis ir kitais partneriais vertiname jos poveikį“, – teigė ES atstovas.
Pasak jo, ES toliau stiprina kovą su užsienio vykdomu manipuliavimu informacija ir kišimusi (FIMI). Kovos su dezinformacija mokymai išplėsti į 65 valstybes.
ES atstovas taip pat pažymėjo, kad Bendrija prisidėjo prie dešimčių interneto svetainių ir šimtų reklamų, susijusių su Rusijos samdinių verbavimo tinklu Afrikoje, pašalinimo bei padėjo Armėnijai kovoti su užsienio kišimusi prieš birželį vykusius rinkimus.
„Siūlome naujas sankcijas, nukreiptas prieš Rusijos informacinio manipuliavimo ir kišimosi infrastruktūrą“, – nurodė C. Wigandas.
Jo teigimu, ES taip pat svarstys glaudesnį bendradarbiavimą su bendraminčiais partneriais, su kuriais yra sudariusi saugumo ir gynybos partnerystes.
Operacijos gali būti perkeltos į kitas platformas
NKVC vertinimu, vieno paslaugų teikėjo infrastruktūros sutrikimai nėra pakankami reikšmingai apriboti Rusijos galimybes vykdyti informacines operacijas prieš Lietuvą.
Pasak centro, Rusijos informacinio poveikio sistema remiasi įvairiomis interneto platformomis, socialiniais tinklais, informaciniais portalais ir tarpusavyje susijusiomis turinio platinimo grandinėmis.
„Šiuo metu nėra pagrindo teigti, kad pavieniai „Yandex“ infrastruktūros sutrikimai galėtų reikšmingai ir ilgam sumažinti Rusijos galimybes vykdyti informacines operacijas prieš Lietuvą“, – akcentavo NKVC.
Centro teigimu, sutrikus vienų kanalų veiklai, informacijos sklaida gali būti perskirstyta į kitas platformas. Ilgalaikis poveikis būtų įmanomas tik tuo atveju, jei infrastruktūros sutrikimai būtų sisteminiai, tęstiniai ir vienu metu paveiktų kelis svarbius informacijos kūrimo bei platinimo grandinės elementus.
ELTA primena, kad spalio 8–11 dienomis bepiločių orlaivių atakos apgadino tris Rusijos technologijų bendrovės „Yandex“ duomenų centrus Riazanės, Kalugos ir Vladimiro srityse. Pranešta, kad dėl smūgių sutriko bendrovės infrastruktūros veikla ir dalies skaitmeninių paslaugų teikimas.
Spalio 8 d. smarkiai apgadintas „Yandex“ duomenų centras Sasove, Riazanės srityje, kuriame veikė du iš trijų bendrovės superkompiuterių, naudojamų dirbtinio intelekto modeliams kurti. Vėliau smūgiai surengti Kalugos ir Vladimiro srityse esantiems centrams.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, komentuodamas smūgius Rusijos duomenų infrastruktūrai, teigė, kad taip Kyjivas atsako į Maskvos atakas prieš Ukrainos duomenų centrus.
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