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TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Rusija perėmė 4 Europos šalių turtą: paaiškėjo, kuo jos užkliuvo Putinui

2026-10-19 09:49 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-19 09:49
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Reaguodama į Europos šalių paramą Ukrainai, Rusija perėmė keturių Prancūzijos, Vokietijos, Švedijos ir Belgijos bendrovių vietos turto kontrolę, teigiama vadovo Vladimiro Putino dekrete.

Vladimiras Putinas (nuotr. kremlin.ru) (nuotr. gamintojo)
GALERIJA (27)

Reaguodama į Europos šalių paramą Ukrainai, Rusija perėmė keturių Prancūzijos, Vokietijos, Švedijos ir Belgijos bendrovių vietos turto kontrolę, teigiama vadovo Vladimiro Putino dekrete.

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Ketvirtadienį pasirašytame dekrete išvardytas Prancūzijos grindų dangų gamintojos „Tarkett“, Vokietijos pakuočių gamintojos „Menshen“, Švedijos pakuočių gamintojos „Sverige International Holdings“ ir Belgijos higienos priemonių bendrovės „Ontex“ turtas, skelbia „TVP World“.

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Dekrete taip pat nurodytas buvusios Europos metalinių pakuočių verslo įmonės „Eviosys“, kurią 2024 metų gruodį įsigijo JAV pakuočių grupė „Sonoco“, turtas Rusijoje. Dekrete nurodoma, kad šis turtas priklauso „Sonoco“ Nyderlandų padaliniui.

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FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

Kaltina ES valstybių įsitraukimą į „tiesioginius karo veiksmus mūšio lauke“

Kremlius pareiškė, kad šiuo naujausiu turto perėjimu tęsiama tendencija po to, kai praėjusį mėnesį Maskva žengė panašų žingsnį prieš maisto produktų gamybos milžinę „Nestle“ ir mažmenininkes „Auchan“ bei „Metro“.

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„Jų kilmės šalis buvo vienas iš veiksnių, į kurį buvo atsižvelgta priimant sprendimą“, – sakė Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas ir pridūrė, kad šios šalys dalyvavo „neteisėtame Rusijos turto nusavinime“.

Laikinasis Europos bendrovių turto administravimas buvo perduotas Rusijos įmonėms, kurios iki šiol buvo mažai žinomos.

Bendrovė „Ontex“, kurioje Rusijoje dirba 350 žmonių ir kuri valdo gamyklą netoli Maskvos, teigė buvusi informuota apie dekretą ir „apsvarstysianti atitinkamus veiksmus, kad apsaugotų savo turtą ir užtikrintų „Ontex Russia“ veiklos tęstinumą“.

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„Sonoco“ savo 2025 metų ataskaitoje nurodė, kad pati iš Rusijos galutinai pasitraukė 2022 metais, tačiau pagal sandorį su „Eviosys“ įsigijo daugiau turto, sudarančio 0,5 proc. visos bendrovės turto.

„Tarkett“ pareiškė „prarandanti faktinę savo veiklos Rusijoje kontrolę“ ir vertinanti situaciją.

Kremlius teigė, kad šios priemonės yra atsakas į ES valstybių įsitraukimą į „tiesioginius karo veiksmus mūšio lauke“, tačiau jos taip pat „gali būti atšauktos“.

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Ketvirtadienį prieš pat dekreto paskelbimą kalbėdamas su Rusijos verslininkais, V. Putinas pripažino, kad Vakarų turto perėmimas turi „tam tikrų trūkumų“, tačiau išsamiau to nepaaiškino.

Tuo metu pasirodė pranešimų, kad JAV galėtų siekti perimti dalies Europoje įšaldyto Rusijos turto kontrolę, taip siekdamos paskatinti Rusiją derėtis su Ukraina.

Rusija kritikuoja ES už tai, kad ši, reaguodama į karą, įšaldė apie 210 mlrd. eurų jos suverenaus turto ir nusitaikė į Rusijos bendrovių turtą Europoje bei kitose Vakarų šalyse.

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