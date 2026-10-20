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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Iki rinkimų liko vos 2 savaitės: Trumpas žada ūkininkams milijardus

2026-10-20 10:29 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-20 10:29
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JAV prezidentas Donaldas Trumpas per rinkimų kampanijos mitingą žemės ūkio valstijoje Kanzase dėl aukštų dyzelino kainų pažadėjo ūkininkams milijardinę finansinę paramą. Šis pažadas nuskambėjo likus vos dviem savaitėms iki svarbių Kongreso rinkimų.

Donaldas Trumpas (EPA-ELTA nuotr.)
GALERIJA (18)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas per rinkimų kampanijos mitingą žemės ūkio valstijoje Kanzase dėl aukštų dyzelino kainų pažadėjo ūkininkams milijardinę finansinę paramą. Šis pažadas nuskambėjo likus vos dviem savaitėms iki svarbių Kongreso rinkimų.

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Pirmadienio vakarą D. Trumpas savo šalininkams pareiškė, kad Žemės ūkio departamentas pradės įgyvendinti 8 mlrd. JAV dolerių vertės paramos ūkininkams programą derliaus nuėmimo laikotarpiu.

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JAV prezidento teigimu, šią iniciatyvą pasiūlė jo bendrapartietis senatorius Rogeris Marshallas, siekiantis būti perrinktas lapkričio 3 d. vyksiančiuose rinkimuose, per kuriuos paaiškės, kuri partija kontroliuos Kongresą paskutinius dvejus D. Trumpo prezidentavimo metus.

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Kanzasas tradiciškai laikomas respublikonams palankia valstija, tačiau apklausos rodo, kad R. Marshallo ir demokratų kandidato Adamo Hamiltono laukia atkakli kova.

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FOTOGALERIJA. JAV prezidentas Donaldas Trumpas

Trumpo populiarumo reitingai kenkia daugelio Respublikonų partijos kandidatų

Dėl karo su Iranu ir smarkiai išaugusių benzino bei dyzelino kainų sumažėję D. Trumpo populiarumo reitingai kenkia daugelio Respublikonų partijos kandidatų į JAV Senatą ir Atstovų Rūmus galimybėms laimėti rinkimus.

D. Trumpo partija siekia išsaugoti nedidelę daugumą abiejuose Kongreso rūmuose. Apklausų duomenimis, demokratai turi nemažai galimybių perimti Atstovų Rūmų kontrolę.

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Manoma, kad perimti Senato kontrolę demokratams gali būti sunkiau, nes per rinkimus bus renkamas tik maždaug trečdalis jo narių, tačiau daugumos pasikeitimo galimybė išlieka.

JAV prezidentas anksčiau pareiškė planuojantis kiekvienam pilnamečiam JAV gyventojui išmokėti po 5 tūkst. JAV dolerių, jei respublikonai išsaugos daugumą Atstovų Rūmuose ir Senate.

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