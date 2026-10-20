Trumpas pamatė progą smogti demokratams: „Pažvelkite į Prancūziją“

D. Trumpo pareiškimą cituoja leidinys „The Washington Post“.
Trumpas kalbėjo Kanzase, kur išreiškė palaikymą keliems rinkimuose dalyvaujantiems respublikonams. Jis užsiminė apie riaušes ir plėšikavimą Prancūzijoje, kur dėl augančių pragyvenimo išlaidų kilę protestai savaitgalį peraugo į smurtą.
D. Trumpas pareiškė, kad šios demonstracijos turėtų tapti įspėjimu Jungtinėms Valstijoms ir paskatinti amerikiečius nebalsuoti už demokratus.
„Pažvelkite į tai, kas vyksta Prancūzijoje“
„Jei norite pamatyti, kas pastatyta ant kortos šiuose rinkimuose, tiesiog pažvelkite į tai, kas vyksta Prancūzijoje – kadaise buvusioje didžiojoje valstybėje, kurią užvaldo, plėšia ir degina iki pamatų migrantai, džihadistai ir komunistas, nekenčiantys krikščionybės ir, atvirai kalbant, pačios Vakarų civilizacijos“, – pareiškė D. Trumpas.
„Kai matote degančius bažnyčių bokštus ir Prancūzijoje siautėjančią ugnį, tiesiog prisiminkite: būtent tokios ateities Amerikai nori radikalūs demokratai“, – pridūrė jis.
Primename, kad anksčiau D. Trumpas masinius gatvių protestus Prancūzijoje susiejo su migracija ir paragino Paryžių „uždaryti sienas“.
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