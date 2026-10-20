Trumpas vis labiau spaudžia Zelenskį: Ukraina sulaukė 4 smūgių iš JAV

JAV prezidentas jau kelias savaites „atakuoja“ Ukrainą ir ypač V. Zelenskį. Jis vėl kartoja jau įprastais tapusius pareiškimus, esą V. Zelenskis nenori susitarti ir Ukrainai reikia naujo lyderio. Vakar jis dar kartą pakartojo šias mintis, pareikšdamas, kad atėjo laikas kam nors kitam „vesti derybas Ukrainos vardu“.
Tačiau D. Trumpas neapsiribojo vien žodžiais. Per pastarąsias kelias savaites Ukraina sulaukė kelių reikšmingų smūgių iš JAV.
Smūgiai iš JAV Ukrainai:
- Pirmasis smūgis. Prieš kiek daugiau nei savaitę JAV prezidentas paskelbė apie „dyzelino susitarimą“ su Vladimiru Putinu. Trumpas susitarė su diktatoriumi dėl rusiško kuro tiekimo į JAV. Taip jis bando spręsti aukštų degalų kainų problemą. Dėl šios problemos jis kaltina Ukrainą – esą dyzelino kainos JAV išaugo dėl Ukrainos smūgių Rusijos naftos perdirbimo gamykloms.
Įdomu tai, kad apie „dyzelino susitarimą“ Trumpas paskelbė socialiniuose tinkluose būtent tuo metu, kai Ukrainos derybininkai atvyko į Majamį derybų.
- Antrasis smūgis. Praėjus vos kelioms dienoms po „dyzelino susitarimo“, Trumpas netikėtai parašė socialiniuose tinkluose, esą Ukraina ir Rusija susitarė dėl „energetinių paliaubų“. Beje, Ukraina apie jas sužinojo iš naujienų, o Rusija apskritai kelias dienas šios informacijos nekomentavo.
Dėl to Ukraina tris dienas susilaikė nuo smūgių priešo naftos perdirbimo gamykloms ir energetikos infrastruktūrai. Rusai savo ruožtu pareiškė, kad tokia idėja svarstoma, tačiau jokių konkrečių susitarimų nėra. Dar po kelių dienų jie apskritai atvirai paskelbė, kad ir toliau smūgiuos Ukrainos energetikos infrastruktūrai.
- Trečiasis JAV smūgis Ukrainai. žvalgybos duomenų teikimo pertrauka, kurios patys amerikiečiai nepripažįsta. Būtent JAV padeda Ukrainos oro pajėgoms aptikti priešo balistinių raketų paleidimus. Vis dėlto tiek Ukrainos oro pajėgos, tiek Zelenskis ne kartą pranešė, kad per balistines atakas negaudavo informacijos iš partnerių.
Svarbu pažymėti, kad kalbama ne apie visišką informacijos nebuvimą, o apie pasirinktinai teikiamus duomenis: apie vieną apšaudymą informacija gaunama, apie kitą – ne.
- Ketvirtasis smūgis. Dar viena „staigmena“ Ukrainai tapo „Starlink“ veikimo apribojimai. Tai sukėlė kritinių problemų ne tik fronte, bet ir šalies gilumoje.
Nuo vasaros pabaigos Rusija ėmė aktyviai atakuoti Ukrainą reaktyviniais „Shahed“ tipo dronais – iš pradžių Kyjivą, o vėliau ir vakarinius regionus. Tai tapo nauju iššūkiu Ukrainos oro pajėgoms. Šalis pradėjo kurti perėmėjus, kurių efektyviam veikimui reikalingas „Starlink“.
Kaip reaguoja Zelenskis?
Ukrainos prezidentas gana aktyviai reaguoja į D. Trumpo išpuolius, be kita ko, duodamas interviu Vakarų žiniasklaidai. Vis dėlto Zelenskis mano, kad santykiai su Vašingtonu gali pagerėti po tarpinių JAV rinkimų.
„Per rinkimus politika būna labai agresyvi. Manau, kad dabar tai skausminga, tačiau po rinkimų gyvenimas tęsis ir tikiu, kad viskas taps ramiau“, – sakė jis viename iš neseniai duotų interviu.
Reaguodamas į D. Trumpo raginimus surengti rinkimus Ukrainoje, V. Zelenskis pareiškė, kad tam reikėtų 60 dienų tylos, kad šalis galėtų pasirengti balsavimui. Jis taip pat patvirtino, kad kandidatuotų, jeigu rinkimai vyktų karo metu.
Rusai iškart atmetė tokį pasiūlymą, pareiškę, kad sutiktų nešauti į Ukrainą tik rinkimų dieną.
V. Zelenskis griežtai reagavo ir į „dyzelino susitarimą“. Prezidentas mano, kad tai tik pradžia, o sankcijos Rusijai ir toliau bus švelninamos. Pasak jo, vėliau gali būti sudaromi susitarimai dėl dujų, priimami sprendimai, susiję su bankų sistema, atskirais asmenimis, kuriems taikomos sankcijos, ir chemijos pramone.
Kalbėdamas apie „energetines paliaubas“, V. Zelenskis teigė apie jas sužinojęs iš naujienų. Ukraina ne kartą išreiškė pasirengimą sutikti su bet kokiomis paliaubomis.
Tuo metu D. Trumpo kaltinimus, kad dėl Ukrainos smūgių kyla dyzelino kainos JAV, V. Zelenskis atmetė. Jis pabrėžė, kad degalų kainoms JAV įtaką daro karas Irane, o ne smūgiai naftos perdirbimo gamykloms.
Vis dėlto Ukraina buvo pasirengusi nutraukti tokius smūgius mainais į raketas „Patriot“. Tačiau tokio susitarimo nebuvo. Vietoj to Ukrainai pagrasinta nutraukti žvalgybos duomenų teikimą, jeigu smūgiai Rusijos naftos perdirbimo gamykloms tęsis.
Be to, neseniai V. Zelenskis pranešė ir apie vėluojančius jau apmokėtų raketų tiekimus. Pasak jo, JAV Ukrainai tiekia tik 12 raketų „Patriot“ per mėnesį.
„Starlink“ veikimo sulėtinimą Zelenskis laiko suplanuota operacija. Anot jo, šiuo metu maksimalus leistinas greitis siekia 161 km/val. Jį viršijus „Starlink“ išsijungia ir dronas prarandamas. Todėl Ukraina šiuo metu negali naudoti „Starlink“ savo teritorijoje, kad numuštų reaktyvinius „Shahed“ tipo dronus.
„Norėdami suprasti, ar tai iš tikrųjų yra techninės bendrovės „SpaceX“ problemos, ar koks nors susitarimas mus apriboti, išsiuntėme kelis automobilius su „Starlink“ į Europos Sąjungos šalis. Jie važiavo 180 km/val. greičiu, o „Starlink“ veikė“, – aiškino V. Zelenskis.
Apskritai komentuodamas pastaruosius JAV veiksmus, Zelenskis pareiškė, kad Ukrainą bandoma įtikinti kapituliuoti.
„Manau, kad buvo imtasi veiksmų siekiant įtikinti Ukrainą kapituliuoti. Nesakau, kad mūsų partneriai to siekia. Nenoriu galvoti, kad mūsų partneriai amerikiečiai mano, jog karą su Rusija būtų galima užbaigti anksčiau Ukrainos sąskaita. Tačiau būtent taip tai atrodo“, – teigė jis.
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