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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Lenkija siunčia žinią Trumpui: esame dėkingi, bet pritariame ne viskam

2026-10-20 11:50 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-20 11:50
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Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslawas Sikorskis pabrėžė, kad Lenkijos ir JAV interesai sutampa, tačiau nėra identiški. Jis paragino prezidentą Karolį Nawrockį aktyviau bendradarbiauti su Donaldu Trumpu, kad būtų prisidėta prie Rusijos karo prieš Ukrainą užbaigimo Kyjivui priimtinomis sąlygomis.

JAV sprendimas dar nepriimtas – Lenkijos ministras EPA
GALERIJA (27)

Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslawas Sikorskis pabrėžė, kad Lenkijos ir JAV interesai sutampa, tačiau nėra identiški. Jis paragino prezidentą Karolį Nawrockį aktyviau bendradarbiauti su Donaldu Trumpu, kad būtų prisidėta prie Rusijos karo prieš Ukrainą užbaigimo Kyjivui priimtinomis sąlygomis.

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Apie tai jis kalbėjo interviu televizijai TVN24.

Paklaustas, kaip Lenkija turėtų reikšti savo poziciją, jei jos sąjungininkė užmezga glaudesnius santykius su Rusija, Sikorskis atsakė, kad „visų pirma turėtume atsisakyti populistų ir nacionalistų stovyklai būdingo elgesio, kai iš anksto spėliojama, ko nori mūsų didžiausia sąjungininkė“.

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Jis pabrėžė, kad „Lenkijos ir JAV interesai sutampa, tačiau nėra identiški“.

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FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

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„Esame dėkingi Jungtinėms Valstijoms už pagalbą kovojant su komunizmu, už paramą mūsų stojimui į NATO, taip pat už paramą mūsų siekiui prisijungti prie G20 grupės, ypač dabar, kai prezidento pareigas eina Donaldas Trumpas. Trumpas taip pat buvo teisus, ragindamas Vakarų Europą didinti išlaidas gynybai. Tačiau tai nereiškia, kad su juo sutinkame visais klausimais. Tai taip pat nereiškia, kad Lenkijos vyriausybė ir prezidentas neturėtų ginti Lenkijos interesų, kai kyla nesutarimų“, – pareiškė Lenkijos diplomatijos vadovas.

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Jis pridūrė norintis, kad Lenkijos prezidentas aktyviau bendradarbiautų su JAV prezidentu, siekdamas perteikti Lenkijos požiūrį į karą Ukrainoje.

„Norėčiau pamatyti, kad Karolis Nawrockis daro bent tai, ką darė Andrzejus Duda. Žinau, kad Duda aiškino Trumpui, jog Orbanas jį klaidina, skleisdamas Rusijos naratyvus. Taip pat norėčiau matyti aktyvesnius prezidentų ryšius ir atkaklesnes pastangas siekiant, kad karas būtų užbaigtas Ukrainai priimtinomis sąlygomis. Nebent ponas prezidentas yra taip skeptiškai nusiteikęs Ukrainos atžvilgiu, kad jam, kaip ir prezidentui Trumpui, nesvarbu, kaip viskas baigsis“, – pridūrė jis.

Sikorskis ragina Trumpą daryti spaudimą Rusijai

Prieš kelias dienas R. Sikorskis paragino JAV prezidentą Donaldą Trumpą daryti spaudimą Rusijai, o ne Ukrainai, kad būtų užbaigtas karas.

Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas taip pat įspėjo nebandyti perkelti atsakomybės už karą Ukrainai.

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