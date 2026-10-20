Aviakompanija nebeskraidins tarp Varšuvos ir Bolonijos, taip pat atšaukia reisus iš Krokuvos į Barseloną, Madridą ir Romą bei mažins skrydžių dažnumą kai kuriais kitais maršrutais, pranešė Lenkijos valstybinė naujienų agentūra PAP.
LOT atstovas Krzysztof Moczulski teigė, kad šį sprendimą iš dalies lėmė didelės kuro kainos.
Kuras gali sudaryti iki 40 proc. išlaidų
„Peržiūrint maršrutų tinklą buvo atsižvelgta į keletą pelningumą lemiančių veiksnių, o didelės kuro kainos buvo vienas svarbiausių, – sakė jis. – Kuro įtaka mūsų veiklos sąnaudoms ir kartu skrydžių pelningumui yra gerokai didesnė nei vasarį, kai kuras sudarė maždaug 25 proc. visų aviakompanijos išlaidų. Šiandien šis skaičius gali siekti iki 40 proc.“
K. Moczulski taip pat teigė, kad didelė konkurencija rinkoje neleido LOT pakankamai padidinti bilietų kainų, kad būtų kompensuotos išaugusios kuro sąnaudos.
Aviacinio kuro kainos smarkiai šoktelėjo vasario pabaigoje prasidėjus JAV ir Izraelio karui prieš Iraną, sutrikdžiusiam žalios naftos ir naftos produktų gabenimą strateginiu Hormuzo sąsiauriu.
Skrydžius planuoja atnaujinti balandį
LOT planuoja sustabdytus skrydžius atnaujinti balandžio pradžioje, kai įsigalios vasaros tvarkaraštis, nurodė K. Moczulski.
Tarptautinės oro transporto asociacijos duomenimis, spalio viduryje pasaulinės aviacinio kuro kainos buvo beveik 114 proc. didesnės, palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu.