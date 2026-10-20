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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Prie Lenkijos sienos priartėjo mažiausiai 5 Rusijos dronai

2026-10-20 09:13 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-20 09:13
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Per pastarąsias valandas prie Lenkijos sienos priartėjo mažiausiai penki Rusijos dronai, praneša „RMF24“. Visi pastebėti objektai buvo reaktyviniai dronai. Jie judėjo labai dideliu greičiu ir prie Lenkijos sienos priartėjo ne daugiau kaip per 15 kilometrų. Dronai atskrido iš rytų, paskui skrido lygiagrečiai Lenkijos sienai į šiaurę ir pietus. Vėliau jie pasuko atgal Lvivo ir Lucko kryptimi. Lenkijoje galiojo Vyriausybės saugumo centro (RCB) perspėjimas, tačiau šalies oro erdvė nebuvo pažeista.

Per pastarąsias valandas prie Lenkijos sienos priartėjo mažiausiai penki Rusijos dronai, praneša „RMF24“. Visi pastebėti objektai buvo reaktyviniai dronai. Jie judėjo labai dideliu greičiu ir prie Lenkijos sienos priartėjo ne daugiau kaip per 15 kilometrų. Dronai atskrido iš rytų, paskui skrido lygiagrečiai Lenkijos sienai į šiaurę ir pietus. Vėliau jie pasuko atgal Lvivo ir Lucko kryptimi. Lenkijoje galiojo Vyriausybės saugumo centro (RCB) perspėjimas, tačiau šalies oro erdvė nebuvo pažeista.

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Per pastarąsias valandas prie Lenkijos sienos priartėjo mažiausiai penki Rusijos dronai. Dėl galimos grėsmės Vyriausybės saugumo centras paskelbė perspėjimą Liublino vaivadijai. Jis buvo atšauktas 6.38 val.

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Kariuomenė patikino, kad Lenkijos oro erdvė nebuvo pažeista.

(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Rusų dronai Lenkijos teritorijoje

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Priartėjo prie Lenkijos sienos ne daugiau kaip per 15 kilometrų

„RMF“ žurnalistas Krzysztofas Zasada sužinojo, kad visi pastebėti objektai buvo reaktyviniai dronai, kurie prie Lenkijos sienos priartėjo ne daugiau kaip per 15 kilometrų.

Jie iš rytų atskrido labai dideliu greičiu, paskui skrido lygiagrečiai Lenkijos sienai į šiaurę ir pietus. Vėliau pasuko atgal Lvivo ir Lucko kryptimi. Virš Lvivo jie skrido daug ratų.

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Žinoma, kad du objektai, skrieję kelių dešimčių minučių intervalu, smogė energetikos infrastruktūros objektui miesto apylinkėse.

„RMF“ žurnalisto pašnekovų teigimu, dronų skrydžio trajektorija rodo, kad juos valdo operatoriai.

Šiuo metu vakarinėje Ukrainos dalyje oro pavojus paskelbtas dalyje Voluinės srities ir visoje Rivnės srityje.

Kyjivo srities valstybinės administracijos vadovas Tymuras Tkačenka ir Ukrainos valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba pranešė, kad šiąnakt ir anksti ryte per Rusijos atakas vien Kyjivo srityje žuvo trys žmonės, o mažiausiai šeši buvo sužeisti.

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Lenkijoje – neramus rytas: pakelti naikintuvai, 2 oro uostai stabdo darbą

RCB išsiuntė perspėjimą Lenkijos Liublino vaivadijos gyventojams dėl tebevykstančios Rusijos atakos prieš Ukrainą. Pranešime nurodoma, kad Lenkijos karinė aviacija veikia oro erdvėje ir stebi situaciją, praneša „RMF24“.

„DĖMESIO! Rusijos oro ataka Ukrainos teritorijoje. Situacija stebima. Lenkijos oro erdvėje veikia Lenkijos karinė aviacija. Laukite tolesnių pranešimų“, – tokio turinio pranešimas antradienį po 5 val. ryto išsiųstas Liublino vaivadijos gyventojams.

Uždaryti 2 oro uostai

Dėl karinės aviacijos veiksmų uždaryta oro erdvė virš Žešuvo ir Liublino oro uostų, pranešė Lenkijos oro navigacijos paslaugų agentūra.

Pirmadienį panašių perspėjimų buvo keli.

Paskutinis perspėjimas buvo atšauktas antradienį, praėjus 15 minučių po vidurnakčio.

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Kas čia jop
Kas čia jop
2026-10-20 09:35
Kodel naukintuvai nekilo?!?!!!!!
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