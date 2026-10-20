Nausėda Varšuvoje susitiks su Lenkijos prezidentu ir premjeru

Susitikime su Lenkijos prezidentu bus paminėtos Abiejų Tautų tarpusavio įžado metinės.
1791 metų spalio 20 dieną priimtu aktu buvo patikslinta Gegužės 3-osios Konstitucija bei aiškiai apibrėžtas Lenkijos Karalystės bei Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės paritetas Abiejų Tautų Respublikos sudėtyje.
Vizito metu prezidentas taip pat susitiks su premjeru D. Tusku.
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