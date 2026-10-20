Lenkijoje – neramus rytas: pakelti naikintuvai, 2 oro uostai stabdo darbą

„DĖMESIO! Rusijos oro ataka Ukrainos teritorijoje. Situacija stebima. Lenkijos oro erdvėje veikia Lenkijos karinė aviacija. Laukite tolesnių pranešimų“, – tokio turinio pranešimas antradienį po 5 val. ryto išsiųstas Liublino vaivadijos gyventojams.
Uždaryti 2 oro uostai
Dėl karinės aviacijos veiksmų uždaryta oro erdvė virš Žešuvo ir Liublino oro uostų, pranešė Lenkijos oro navigacijos paslaugų agentūra.
Pirmadienį panašių perspėjimų buvo keli.
Paskutinis perspėjimas buvo atšauktas antradienį, praėjus 15 minučių po vidurnakčio.
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