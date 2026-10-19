Antras kartas per dieną: Lenkija vėl kėlė karinius orlaivius

„Dėmesio! Rusija vykdo oro ataką prieš Ukrainos teritoriją. Padėtis stebima. Lenkijos orlaiviai veikia Lenkijos oro erdvėje“, – platformoje „X“ pranešė Lenkijos vyriausybės saugumo centras (RCB), kurį cituoja „Ukrinform“.
Dėl Rusijos atakos prieš Ukrainą Lenkija antrą kartą per parą kėlė karinius orlaivius
Perspėjimas buvo išsiųstas su Ukraina besiribojančios Liublino vaivadijos gyventojams.
Kaip rašė ELTA, pirmadienio rytą naujienų agentūra PAP pranešė, kad dėl Rusijos smūgių Ukrainai Lenkija kėlė karinius orlaivius ir buvo sustabdžiusi skrydžius Liublino ir Žešuvo oro uostuose. RCB tuomet paskelbė perspėjimą rytų Lenkijos Pakarpatės ir Liublino vaivadijų gyventojams. Vėliau pirmadienį Lenkijos ginkluotųjų pajėgų operacinė vadavietė (DORSZ) paskelbė apie operacijos pabaigą ir pranešė, kad Lenkijos oro erdvės pažeidimų nenustatyta.
Anksčiau Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas, pasibaigus Europos Vadovų Tarybos posėdžiui Briuselyje, pareiškė, kad Rusija gali imtis eskalacijos dar iki Kalėdų, visų pirma intensyvindama diversijas ir provokacijas Lenkijoje. Jo teigimu, artimiausi mėnesiai gali būti lemiami Ukrainos ir visos Europos ateičiai.
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