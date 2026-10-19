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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukrainiečiai pademonstravo tai, ko dar niekas pasaulyje nebuvo padaręs: štai kaip evakavo sužeistą karį

2026-10-19 13:54 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-19 13:54
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Sausumos pajėgų dronų padalinio kariai, dalyvaujant 92-ajai atskirajai šturmo brigadai, sunkiuoju dronu evakavo sužeistą 30-osios atskirosios mechanizuotosios brigados pėstininką iš pozicijos. Ši operacija vadinama pirmąja pasaulyje sužeisto kario evakuacija oru tiesiai iš fronto linijos.

Ukrainiečiai pademonstravo tai, ko dar niekas pasaulyje nebuvo padaręs: štai kaip evakavo sužeistą karį (nuotr. Telegram)
GALERIJA (27)

Sausumos pajėgų dronų padalinio kariai, dalyvaujant 92-ajai atskirajai šturmo brigadai, sunkiuoju dronu evakavo sužeistą 30-osios atskirosios mechanizuotosios brigados pėstininką iš pozicijos. Ši operacija vadinama pirmąja pasaulyje sužeisto kario evakuacija oru tiesiai iš fronto linijos.

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Apie tai praneša „RBC-Ukraine“, remdamasi 92-ąja atskirąja šturmo brigada, pavadinta Ivano Sirko vardu.

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30-osios atskirosios mechanizuotosios brigados pėstininkas buvo pozicijoje, kai buvo sužeistas. Kaip pranešama, dėl intensyvaus priešo dronų aktyvumo ir užminuotos vietovės jo nebuvo įmanoma evakuoti įprastais antžeminiais robotiniais kompleksais (NRK).

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Tuomet 92-osios atskirosios šturmo brigados nepilotuojamų antžeminių sistemų kuopos specialistai, kaip teigiama, prisiėmė atsakomybę padaryti tai, ko dar niekas nebuvo daręs, – evakuoti karį oru, pasitelkus droną.

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(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

Kaip buvo parengta ir įvykdyta misija?

Operacijai buvo panaudotas sunkusis Ukrainos gamintojo „Gurzuf Defence“ heksakopteris, kurį bendrovė suteikė nemokamai.

Pasak kariškių, kartu su gamintoju jie įdiegė techninį sprendimą, leidusį sunkiajam bombonešiui atlikti evakuaciją ir išlaikyti stabilumą ore – neapsiversti ir pernelyg nesiūbuoti. Taip pat buvo atlikti išankstiniai bandymai „Gurzuf Defence“ suteiktose aikštelėse, o misija suplanuota kartu su kitais susijusiais daliniais.

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Droną valdė 30-osios atskirosios mechanizuotosios brigados bepiločių orlaivių operatorius. Operacija baigėsi sėkmingai: sužeistas karys gydomas ir reabilituojamas, jo gyvybei pavojus nebegresia.

Pranešime pažymima, kad evakuacija tapo įmanoma bendradarbiaujant 92-ajai atskirajai šturmo brigadai, 30-ajai ir 14-ajai atskirosioms mechanizuotosioms brigadoms, 10-ajam armijos korpusui ir bendrovei „Gurzuf Defence“.

Taip pat teigiama, kad ši misija dar kartą parodė, jog Ukrainos kariškiai, bendradarbiaudami su šalies gamintojais, formuoja pasaulines karo veiksmų tendencijas. Tai suteikia daugiau galimybių išsaugoti karių gyvybes ir evakuoti sužeistuosius.

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