Zelenskis pratrūko: „Rusija surengė balistinių raketų atakas, o partneriai vėl apie tai neįspėjo“

„Vėl per naktį Rusija keliomis bangomis surengė balistinių raketų atakas, ir vėl partneriai apie tai neįspėjo. Vėl taikytasi į energetikos objektus ir infrastruktūrą, tačiau apgadinta ir medicinos klinika, mokykla, metro stotis bei įprasti gyvenamieji namai. Iš viso rusai panaudojo 16 balistinių raketų – tai buvo tikslinga ataka prieš Kyjivą ir Kyjivo sritį“, – savo „Telegram“ kanale rašė V. Zelenskis.
Ir pridūrė: „Deja, yra žuvusiųjų. Reiškiu užuojautą jų artimiesiems. Sužeistiesiems teikiama pagalba.“
„Putinas nenori ne tik užbaigti šio karo, bet net ir imtis bet kokių veiksmų padėčiai deeskaluoti“
„Ukraina niekada nenorėjo šio karo, todėl palankiai įvertinome absoliučiai KIEKVIENĄ partnerių bandymą garbingai užbaigti šį karą. Į KIEKVIENĄ pasiūlymą dėl paliaubų atsakėme teigiamai. Rusijos atsakas – balistinės raketos, „Shahed“ dronai ir žudynės, ir taip vėl ir vėl“, – aiškino Ukrainos prezidentas.
V. Zelenskis nurodė, kad „Putinas nenori ne tik užbaigti šio karo, bet net ir imtis bet kokių veiksmų padėčiai deeskaluoti. KIEKVIENAS partneris asmeniškai su tuo susidūrė, kai išgirdo Rusijos atsisakymus. Labai svarbu vadinti dalykus tikraisiais vardais – agresorių vadinti agresoriumi ir padėti Ukrainai ginti žmonių gyvybes“.
Ir tęsė: „Kai blokuojamas raketų tiekimas Ukrainos oro gynybai, o Rusijai taikomos sankcijų išimtys arba jų atidėjimai, tai, deja, reiškia, kad partneriai neigia tikrovę.“
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