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Rubio: „Skandalinga teigti, jog ukrainiečiai miršta dėl to, kad JAV nesidalija žvalgybine informacija“

2026-10-20 13:28 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-20 13:28
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JAV valstybės sekretorius Marco Rubio pareiškė, kad teiginiai, jog ukrainiečiai žūsta dėl JAV nesidalijimo žvalgybine informacija, yra „skandalingi“.

Marco Rubio (EPA-ELTA) (nuotr. Elta)
GALERIJA (27)

JAV valstybės sekretorius Marco Rubio pareiškė, kad teiginiai, jog ukrainiečiai žūsta dėl JAV nesidalijimo žvalgybine informacija, yra „skandalingi“.

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Prieš kelias minutes jis kalbėjosi su žurnalistais ir atsakė į klausimą apie karą Ukrainoje, konkrečiai – ar Vašingtonas apribojo pagalbą Ukrainai, rašo „Sky News“.

Remiantis pranešimais, JAV smarkiai apribojo dalijimąsi žvalgybine informacija su Ukraina, taip pat blokavo ginklų tiekimą pagal PURL iniciatyvą.

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„Tai skandalinga“

Tačiau M. Rubio tvirtino, kad taip nėra. Jis žurnalistams sakė, kad teiginiai, esą Ukrainoje žmonės žūsta dėl to, kad JAV nesuteikia Kyjivui žvalgybinės informacijos, yra „skandalingi“.

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„Mačiau, kad kažkas, susijęs su Ukrainos vyriausybe, pareiškė, jog žmonės Ukrainoje žūsta dėl to, kad JAV nesuteikia jiems informacijos. Tai skandalinga. Tai pasibaisėtina. Tai tiesiog netiesa. Tai neatitinka tikrovės.

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Viskas lieka taip pat. Nie kas nepasikeitė. Nieko nepakeitėme“, – teigė M. Rubio.

Jis pridūrė, kad nebuvo jokio „sąmoningo politinio nurodymo imtis veiksmų, kuriais būtų kenkiama Ukrainai“.

M. Rubio tęsė: „Ukrainai sąmoningai nieko neslepiame. Tiesiog siekiame išlaikyti pusiausvyrą tarp savo įsipareigojimų kitiems partneriams ir, atvirai kalbant, mūsų pačių standartų bei reikalavimų, taikomų ir mūsų pačių objektams.“

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