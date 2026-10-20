Rubio: „Skandalinga teigti, jog ukrainiečiai miršta dėl to, kad JAV nesidalija žvalgybine informacija“

Prieš kelias minutes jis kalbėjosi su žurnalistais ir atsakė į klausimą apie karą Ukrainoje, konkrečiai – ar Vašingtonas apribojo pagalbą Ukrainai, rašo „Sky News“.
Remiantis pranešimais, JAV smarkiai apribojo dalijimąsi žvalgybine informacija su Ukraina, taip pat blokavo ginklų tiekimą pagal PURL iniciatyvą.
„Tai skandalinga“
Tačiau M. Rubio tvirtino, kad taip nėra. Jis žurnalistams sakė, kad teiginiai, esą Ukrainoje žmonės žūsta dėl to, kad JAV nesuteikia Kyjivui žvalgybinės informacijos, yra „skandalingi“.
„Mačiau, kad kažkas, susijęs su Ukrainos vyriausybe, pareiškė, jog žmonės Ukrainoje žūsta dėl to, kad JAV nesuteikia jiems informacijos. Tai skandalinga. Tai pasibaisėtina. Tai tiesiog netiesa. Tai neatitinka tikrovės.
Viskas lieka taip pat. Nie kas nepasikeitė. Nieko nepakeitėme“, – teigė M. Rubio.
Jis pridūrė, kad nebuvo jokio „sąmoningo politinio nurodymo imtis veiksmų, kuriais būtų kenkiama Ukrainai“.
M. Rubio tęsė: „Ukrainai sąmoningai nieko neslepiame. Tiesiog siekiame išlaikyti pusiausvyrą tarp savo įsipareigojimų kitiems partneriams ir, atvirai kalbant, mūsų pačių standartų bei reikalavimų, taikomų ir mūsų pačių objektams.“
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