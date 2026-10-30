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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Prabilo mirties bausmę išgyvenusi moteris: atsakė, kaip jaučiasi

2026-10-30 17:03 / šaltinis: BNS
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2026-10-30 17:03
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Praėjus mėnesiui po to, kai Tenesyje išgyveno nepavykusią egzekuciją, Christa Pike penktadienį pareiškė, kad vis dar jaučia nuolatinį skausmą ir jai sunku kalbėti, o dėl šios nesėkmės ji kaltina nekompetenciją.

Christa Pike (nuotr. stop kadras)
GALERIJA (6)

Praėjus mėnesiui po to, kai Tenesyje išgyveno nepavykusią egzekuciją, Christa Pike penktadienį pareiškė, kad vis dar jaučia nuolatinį skausmą ir jai sunku kalbėti, o dėl šios nesėkmės ji kaltina nekompetenciją.

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Pirmajame viešame pareiškime po egzekucijos Ch. Pike teigė niekada nesitikėjusi gyventi ilgiau nei numatyta bausmės įvykdymo diena ir buvusi pasirengusi ramiai numirti, tačiau ligoninės lovoje pabudo vieniša ir sumišusi.

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Nepavykusią egzekuciją išgyvenusi Christa Pike jaučia nuolatinį skausmą ir kaltina nekompetenciją

„Nuo tos nakties nebuvo nė akimirkos, kad nejausčiau skausmo. Man skauda kūną. Skauda rankas. Skauda plaštakas. Skauda gerklę. Man vis dar sunku kalbėti. Ir šis skausmas nėra tik fizinis. Skauda mano protą ir sielą“, – sakė Ch. Pike.

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50 metų Ch. Pike išgyveno po dviejų pentobarbitalio dozių, kai valstija rugsėjo 30-ąją bandė įvykdyti jai mirties bausmę už bendramokslės Colleen Slemmer mirtiną subadymą peiliu 1995 metais.

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Ch. Pike buvo 18 metų, kai kartu su savo vaikinu kankino ir nužudė C. Slemmer. Ji tapo viena jauniausių moterų, nuteistų mirties bausme.

(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Christa Pike išgyveno savo mirties bausmę

„Mane giliai skaudina nekompetencija, dėl kurios tiek daug žmonių atsidūrė šioje siaubingoje padėtyje, – sakė ji. – Aš ir toliau galvoju apie savo aukos šeimą ir siaubingą skausmą bei netektį, kurią jie patyrė.“

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Tenesio gubernatorius Billas Lee paragino atlikti tyrimą dėl to, kas nutiko per nesėkmingą egzekuciją, ir atidėjo kitą šiemet valstijoje numatytą mirtiną injekciją.

Ch. Pike teigė esanti dėkinga medicinos darbuotojams, išgelbėjusiems jos gyvybę, ir žmonėms, kurie parodė jai gerumą.

„Nežinau, kodėl tą naktį išgyvenau. Nežinau, kas bus toliau. Kai kuriomis dienomis atrasti vilties yra sunkiau nei kitomis. Kol kas stengiuosi sveikti diena iš dienos. Ir laikausi dėl daugybės žmonių, kurie man priminė, kad nesu viena, meilės ir gerumo“, – sakė ji.

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Ch. Pike advokatai ragino gubernatorių sušvelninti jai skirtą bausmę iki įkalinimo iki gyvos galvos.

B. Lee šią savaitę žurnalistams sakė: „Įtariu, kad jos bausmė liks tokia pati, kaip ir anksčiau, nebent teismai nuspręstų kitaip.“

Penktadienio pareiškimas Ch. Pike teisininkų komandai buvo padiktuotas iš kalėjimo, kuriame ji laikoma, ligoninės skyriaus. Iškart po nesėkmingos egzekucijos Ch. Pike buvo paguldyta į ligoninę, o vėliau grąžinta į kalėjimą.

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