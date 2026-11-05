Teherane liepsnojo milžiniškas plakatas: ant jo – Trumpo ir Netanyahu atvaizdai

Sostinės centrinėje Enghelabo aikštėje susirinkusi minia stebėjo degantį plakatą, kuriame taip pat buvo pavaizduoti viceprezidentas J. D. Vance'as, specialusis pasiuntinys Steve'as Witkoffas ir Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu.
D. Trumpas ir B. Netanyahu pradėjo karą vasario 28 d. surengę didelio masto netikėtas atakas prieš Iraną. Per jas žuvo aukščiausiasis lyderis ajatola Ali Khamenei ir kiti žmonės, vėliau konfliktas išplito Artimuosiuose Rytuose.
Džiūgaujanti minia mojavo raudonomis vėliavomis ir reikalavo atkeršyti už A. Khamenei žūtį.
Ant kai kurių vėliavų buvo užrašyta „Mes nužudysime Trumpą“. Tuo metu iš netoliese esančių garsiakalbių garsiai skambėjo A. Khamenei skirtas gedulingas kūrinys „Turime pakilti“.
Anksčiau tūkstančiai iraniečių tyčiojosi iš D. Trumpo per mitingą, skirtą JAV ambasados užėmimui ir po 1979 m. islamo revoliucijos kilusiai įkaitų krizei paminėti.
Tokios viešos akcijos trečiadienį surengtos po triuškinamo respublikonų pralaimėjimo kadencijos vidurio rinkimuose, per kuriuos demokratai perėmė Kongreso kontrolę.
D. Trumpas pripažino, kad vasarį kartu su Izraeliu pradėtas karas prieš Iraną buvo viena pagrindinių pralaimėjimo rinkimuose priežasčių.
Nuo tada Irano pareigūnai šaipėsi iš JAV prezidento. Saugumo vadas Mohsenas Rezaei pareiškė, kad tai politinis pralaimėjimas, kurį lėmė D. Trumpo strateginis pralaimėjimas Teheranui mūšio lauke ir Hormuzo sąsiauryje.
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