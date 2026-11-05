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Robertas Kaunas: Lietuva pasirengusi priimti papildomas JAV pajėgas

2026-11-05 08:18 / šaltinis: BNS
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2026-11-05 08:18
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Su JAV ambasadoriumi prie NATO Matthew Whitakeriu susitikęs krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad Lietuva yra pasirengusi priimti papildomas amerikiečių pajėgas.

Robertas Kaunas (nuotr. Dainiaus Labučio)

Su JAV ambasadoriumi prie NATO Matthew Whitakeriu susitikęs krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad Lietuva yra pasirengusi priimti papildomas amerikiečių pajėgas.

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„Ambasadorius pažymėjo, kad Lietuvoje sukurta ir toliau plėtojama karinė infrastruktūra yra pavyzdinė. Patikinau, kad Lietuva pasirengusi priimti papildomas JAV pajėgas ir užtikrinti jų buvimui reikalingą infrastruktūrą“, – ketvirtadienį feisbuke rašė R. Kaunas.

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Ministras su amerikiečių pareigūnu susitiko Berlyno saugumo konferencijoje.

Kaip pranešė Krašto apsaugos ministerija (KAM), susitikime aptartas JAV karinio buvimo Lietuvoje tęstinumas, NATO rytinio flango stiprinimas.

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Susitikime taip pat aptartos hibridinės grėsmės ir sąjungininkų bendradarbiavimas joms atremti – ministras akcentavo dar intensyvesnio keitimosi žvalgybine informacija apie galimas provokacijas ir koordinuoto veikimo svarbą.

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Taip pat kalbėta apie oro gynybą – ministras pabrėžė, kad Lietuva investuoja į nacionalinius oro gynybos pajėgumus, tačiau reikalingi ir NATO pajėgumai. Susitikime aptarta ir parama Ukrainai.

Kaip rašė BNS, šiemet vasarą, JAV peržiūrint buvimą Europoje, šalyje buvo likę kiek daugiau nei 100 amerikiečių karių, tačiau rugsėjį pranešta, kad spalio pabaigoje į Lietuvą atvyks du jų batalionai. Tai yra panašiai kaip pastaraisiais metais – daugiau nei tūkstantis karių.

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„Tai yra kryptingo darbo rezultatas. Nuo pat pradžių laikausi pozicijos, kad Europa turi prisiimti daugiau atsakomybės už savo saugumą, Lietuva privalo daugiau investuoti į savo ir regioninį saugumą, o JAV laikysis ir vykdys savo įsipareigojimus“, – teigė R. Kaunas.

„JAV ir Lietuvos kariuomenių bei gynybos ministerijų žmones sieja gilūs ryšiai, o glaudus kasdienis darbas tęsiasi. Atskirose srityse karinis bendradarbiavimas su JAV auga“, – pridūrė jis.

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BNS skelbė, kad spalio pradžioje JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) pareiškė, kad amerikiečiai apsvarstys ir idėją Lietuvoje steigti nuolatinę karinę bazę.

Premjeras Mindaugas Sinkevičius yra sakęs, kad Lietuva yra pasiruošusi priimti JAV karius nuolatiniam dislokavimui ir padengti nuolatinės bazės šalyje išlaidas, jeigu amerikiečiai priimtų tokį sprendimą.

Šiuo metu skirtingas JAV karių skaičius su pertraukomis Lietuvoje kas devynis mėnesius rotuojamas nuo 2014 metų.

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