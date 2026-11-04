Vyriausybė pritarė CV90 galutiniam surinkimui Lietuvoje ir tiekimo grandinės įmonių parinkimui be viešųjų pirkimų konkursų

Tai numatantį Krašto apsaugos ministerijos (KAM) nutarimą trečiadienį patvirtino Vyriausybė.
Priėmus nutarimą, su mašinų gamintojų nereikės sudaryti atskiros pramoninio bendradarbiavimo sutarties.
Vienoje pirkimo-pardavimo sutartyje bus nustatyti reikalavimai dėl tam tikrų kovos mašinų komponentų surinkimo ar gamybos Lietuvos teritorijoje, pasitelkiant vietos įmones, tam, kad būtų užtikrinta trumpa saugi ir patikima tiekimo grandinė.
„Tai itin svarbu kilus krizei“, – sako ministerija.
Planuojama, kad pagrindiniai mašinų komponentai, tokie kaip važiuoklė, korpusas, kovinis bokštas, būtų gaminami ne Lietuvoje, tačiau galutinis komponentų surinkimas ir gamyba būtų vykdomi Lietuvos teritorijoje.
„Su gamintoju būtų tariamasi, kurioje Lietuvos įmonėje tokia gamyba galėtų būti atliekama, kad užtikrintume optimalius darbo procesus ir efektyvumą. Lietuvos teritorijoje galėtų būti koncentruojamasi, pavyzdžiui, į kompozitinių medžiagų vikšrų gamybą, variklių priežiūrą ir atsarginių dalių, pridėtinių šarvų kūrimą ir gamybą, elektrooptinių sistemų gamybą ir integravimą, įvairių dangų apdirbimą, sudėtingų konstrukcijų gamybą, įvairių metalo detalių apdirbimą, gamybą, tyrimus ir kt.“, – rašoma nutarimo teikime.
„Pažymėtina, kad visos minimos veiklos yra susijusios būtent su ketinamų įsigyti (...) (mašinų – BNS) tiekimo grandine ir Lietuvos ūkio subjektai būtų įtraukiami kaip viena iš tiekimo grandinės dalių“, – teigia ministerija.
Jos teigimu, nustačius tokius reikalavimus, Lietuvos gynybos pramonės subjektai jau pirkimo-pardavimo sutartyje būtų nurodomi kaip tam tikros sutarties dalies vykdytojai ir kaip gamintojo ir pardavėjo subtiekėjai, iš anksto numatant konkrečias įmones ir jų dalį.
Pasak ministerijos, išimtinai pramoninio bendradarbiavimo instituto laikymasis gali nepagrįstai apriboti Gynybos resursų agentūros (GRA) derybinę poziciją su mašinų gamintoju ir sudaryti kliūtis GRA sudaryti susitarimus „esminiams nacionalinio saugumo interesams užtikrinti“.
Nutarimu taip pat nustatyta, kad tiekimo grandinėje esančių įmonių nereikėtų atsirinkti skelbiant viešojo pirkimo, nes tokias paslaugas gali teikti tik gamintojo patvirtinti subtiekėjai, kurie ir būtų nurodyti sutartyje.
„Tokiu siūlomu sprendimu siekiama išvengti problemos, kai, laikydamiesi įsipareigojimų dėl komponentų surinkimo ar gamybos, techninės priežiūros paslaugų teikimo, karinės įrangos ar jų komponentų įsigijimus galėtų vykdyti tik su gamintojo patvirtintais, kitais tiekimo grandinėje esančiais juridiniais asmenimis“, – teigia ministerija.
KAM teigimu, taikyti šią išimtį leidžia sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo nurodytos aplinkybės, kad kiekviena valstybė narė gali imtis priemonių, kurias mano esant būtinas apsaugoti gyvybiniams savo saugumo interesams, susijusiems su ginklų, amunicijos ir karinės paskirties medžiagų gamyba ar prekyba.
BNS skelbė, kad Lietuva kartu su dar penkiomis NATO valstybėmis planuoja įsigyti 100 švediškų pėstininkų kovos mašinų CV90. Valstybės gynimo taryba (VGT) įpareigojo, sudarant įsigijimo sutartis, ypatingą dėmesį skirti technikos komponentų gamybai ir CV90 aptarnavimui Lietuvoje.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.