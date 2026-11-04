Robertas Kaunas: Lietuva svarsto kurti valstybinį dronų pramonės holdingą

„Suprantu mūsų pirkimo procedūras, jų privalom laikytis, bet aš norėčiau, kad viena Lietuvos dronų gamybos įmonė vystytų FPV dronus, kita – interceptorius (perėmėjus – BNS), trečia – long range arba mid range (tolimojo arba vidutinio nuotolio – BNS) dronus, ketvirta – žvalgybinius ir panašiai“, – interviu BNS teigė krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.
„Tai yra mintis kurti valstybinį dronų holdingą“, – pridūrė jis.
Lietuva svarsto kurti valstybinį dronų pramonės holdingą
Anot ministro, valstybė kontroliuojančioje bendrovėje dalyvautų kaip „finansinis užnugaris“.
„Galėtume integruoti mokslininkus, universitetus, nes mums reikia technologinio proveržio – ne tik gaminti, bet ir inovuoti“, – teigė R. Kaunas.
Pasak socialdemokrato, tai leistų tikslingai išskirstyti valstybės finansinį pajėgumą.
Ministras šį klausimą prieš kurį laiką aptarė su Specialiųjų tyrimų tarnyba, Viešųjų pirkimų tarnyba, Gynybos resursų agentūra.
„Jie lyg ir mato tokias galimybes. Premjeras palaikymą irgi tam duoda“, – kalbėjo politikas.
R. Kaunas nedetalizavo, kada toks holdingas galėtų atsirasti. Jis teigė ketinantis artimiausiu metu šią idėją pristatyti dronų pramonės atstovams.
„Tai yra ir jų įsipareigojimo dalis. Ir jeigu mes turim visuose taškuose pritarimą, tai tada yra teisininkų klausimas, kaip greitai galim viską suformuoti“, – sakė socialdemokratas.
Kaip rašė BNS, sukurti gynybos pramonės holdingą buvo užsibrėžęs tuometės premjerės Ingos Ruginienės Ministrų kabinetas. Ją pakeitus Mindaugui Sinkevičiui, Vyriausybės programoje šio tikslo nebeliko. Jį pakeitė punktai apie glaudesnę valstybės ir pramonės partnerystę.
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