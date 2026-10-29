Kaunas – prieš KAM asignavimų naudojimą vidaus saugumui: karas yra šalia mūsų

„Aš girdžiu tuos norus 1,5 proc. panaudoti dvigubos paskirties arba vidinio saugumo užtikrinimui. Suprantu pareigūnų, gaisrininkų, policininkų ir pasieniečių reikalavimus ir juos girdžiu, bet mes juos tenkintume kariuomenės sąskaita, kuri lygiai taip pat nebuvo adekvačiai finansuojama daugybę metų, o karas yra šalia mūsų“, – ketvirtadienį „Žinių radijuje“ kalbėjo R. Kaunas.
Anot jo, Lietuvos kariuomenė daugybę metų buvo ignoruojama, o dabartinis finansavimas turi būti skirtas jos galios atkūrimui.
„Pas mus įskrenda dronai, mes tikrai turime oro gynybos skylių, kurias turime tvarkyti ir kamšyti. Tą darome. Turime atkurti tą kariuomenės galią, kurią daugybę metų mes ignoravome ir neturėjome. Šiandien mes tiesiog negalime atiduoti KAM sąskaita to 1,5 proc. Deja, tai nėra realu ir dabar nėra įmanoma”, – tikino ministras.
Krašto apsaugos ministras – prieš KAM asignavimų naudojimą vidaus saugumui: karas yra šalia mūsų
Tiesa, R. Kaunas pabrėžė, kad KAM ir Vidaus reikalų ministerija (VRM) neturėtų būti priešinamos šioje situacijoje.
Jis teigia, jog jo ir vidaus reikalų ministro Martyno Katelyno vadovaujamos institucijos gerai bendradarbiauja ir ieško būdų daryti pirkimus, kurie būtų naudingi tiek krašto apsaugai, tiek vidiniam saugumui.
„Čia kviesčiau politikus nesupriešinti dviejų organizacijų, kurios puikiai bendradarbiauja. Mes ieškome galimybių kaip galbūt įsigyti bendrą ginkluotę, kurią galėtume dalintis. Amuniciją, ekipuotę, liemenes, šalmus – visur, kur yra galimybė kažkaip bendradarbiauti – mes tai darome ir toliau darysime“, – akcentavo krašto apsaugos ministras.
„Tiesa, atiminėti iš kariuomenės pinigus kitiems, kuriems jų lygiai taip pat reikia, šiandien būtų per didelis pavojus“, – pridūrė R. Kaunas.
ELTA primena, jog šiemet gynybai skirta 4,79 mlrd. eurų – 5,38 proc. Lietuvos bendrojo vidaus produkto (BVP).
Kitų metų biudžeto projekte, kuris šiuo metu svarstomas Seime, numatyti KAM asignavimai sudaro 5 proc. BVP – tai yra virš 4,8 mlrd. eurų, kurias sudarys ir Valstybės gynybos fondo lėšos.
Numatoma, kad šį fondą kitąmet sudarys 896,4 mln. eurų, dar 60 mln. eurų lėšų – likutis iš šių metų, tad iš viso Gynybos fondo lėšos sudarys 956,4 mln. eurų.
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