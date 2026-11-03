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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Robertas Kaunas: norėjosi didesnio Andriaus Kubiliaus palaikymo

2026-11-03 13:14 / šaltinis: BNS / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: BNS / aut.
2026-11-03 13:14
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Europos Komisijai (EK) nusprendus Baltijos šalims neskirti papildomų 500 mln. eurų gynybai nuo dronų, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako didesnio palaikymo tikėjęsis iš Lietuvos deleguoto eurokomisaro Andriaus Kubiliaus.

Robertas Kaunas (nuotr. Dainiaus Labučio)

Europos Komisijai (EK) nusprendus Baltijos šalims neskirti papildomų 500 mln. eurų gynybai nuo dronų, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako didesnio palaikymo tikėjęsis iš Lietuvos deleguoto eurokomisaro Andriaus Kubiliaus.

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Politikas pabrėžia, kad toks sprendimas Lietuvos planuojamų oro gynybos įsigijimų nekeičia.

„Tai keičia savijautą, nes yra šiek tiek nusivylimo. Kai mes turime savo komisarą, kuris yra atsakingas už šitą sritį, tai norėjosi didesnio palaikymo – ne tik moralinio ar žodinio. Ir čia kreipėsi ne tik Lietuva. Čia kreipėsi Baltijos regionas su aiškiomis priemonėmis, aiškiais tikslais, aiškiomis finansinėmis eilutėmis“, – interviu BNS teigė R. Kaunas.

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„Aš galvoju, kad šitas atsakymas yra tikrai neįkvepiantis, nenuteikiantis optimistiškai, bet tai nekeičia mūsų tikslų. Lietuva investuoja pinigus ir pasidarysim tą sistemą, įsigysim tą, ką reikia“, – pridūrė jis.

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LRT praėjusią savaitę pranešė, kad reaguodama į Baltijos šalių prašymą ES skirti papildomus 500 mln. eurų gynybai nuo dronų, Komisija paragino naudotis galimybėmis imti lengvatines paskolas pagal vadinamąją SAFE priemonę.

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Pagal SAFE priemonę Europos Komisija yra sudariusi Lietuvai galimybes lengvatinėmis sąlygomis pasiskolinti beveik 6,4 mlrd. eurų.

Premjeras Mindaugas Sinkevičius praėjusią savaitę teigė, kad toks Komisijos sprendimas stebina ir rodo solidarumo su saugumo iššūkių patiriančiomis šalimis trūkumą.

Tuo metu prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis sako, kad Baltijos šalys tikriausiai dar kartą kreipsis į ES institucijas dėl galimybės gauti dotaciją.

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