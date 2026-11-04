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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Po Trumpo nesėkmės rinkimuose – Kremliaus reakcija

2026-11-04 14:50 / šaltinis: BNS
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-11-04 14:50
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Kremlius trečiadienį pareiškė, kad Rusija tikisi, jog Donaldas Trumpas po JAV kadencijos vidurio rinkimų tęs savo „taikdarystės pastangas“.

Kremlius trečiadienį pareiškė, kad Rusija tikisi, jog Donaldas Trumpas po JAV kadencijos vidurio rinkimų tęs savo „taikdarystės pastangas“.

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Šis pareiškimas nuskambėjo po to, kai didelė demokratų pergalė Kongreso rinkimuose sudavė antausį respublikonui JAV prezidentui.

(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. JAV rinkimai

„Prezidentas Trumpas toliau vykdo savo įgaliojimus. Nuoširdžiai tikimės, kad jis taip pat tęs savo taikdarystės pastangas“, – vaizdo įraše, kuriuo pasidalijo Rusijos korespondentas Aleksandras Junaševas, sakė Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas.

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