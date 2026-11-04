Po Trumpo nesėkmės rinkimuose – Kremliaus reakcija

Šis pareiškimas nuskambėjo po to, kai didelė demokratų pergalė Kongreso rinkimuose sudavė antausį respublikonui JAV prezidentui.
„Prezidentas Trumpas toliau vykdo savo įgaliojimus. Nuoširdžiai tikimės, kad jis taip pat tęs savo taikdarystės pastangas“, – vaizdo įraše, kuriuo pasidalijo Rusijos korespondentas Aleksandras Junaševas, sakė Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas.
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