Medvedevas paragino Rusiją ruoštis: tai „visiškai sugadintų“ JAV ir Kremliaus santykius

Jo nuomone, demokratai sustiprins spaudimą prezidentui Donaldui Trumpui iki tokio lygio, kad gali pagrasinti jam apkaltos procesu. Tokiomis aplinkybėmis Baltųjų rūmų vadovas gali pasinaudoti rugsėjo mėnesį priimtu velionio senatoriaus Lindsay Grahamo įstatymu, pažymėjo D. Medvedevas.
„„Pragariškų sankcijų“ įvedimas gali tapti derybų rezultatu – apribojimai mainais už atsisakymą pradėti apkaltos procesą“, – paaiškino jis.
Medvedevo nuomone, toks žingsnis „visiškai sugadins“ Vašingtono santykius su Kremliumi, kuriuos D. Trumaps „laiko savo privalumu“.
Įstatymas numato 100 proc. muitus penkiems didžiausiems Rusijos naftos ir dujų pirkėjams, taip pat šalims, kurios labiausiai padeda Maskvai apeiti sankcijas. Be to, dokumente numatyti 500 proc. muitai Rusijos eksportui į JAV, apribojimai bankams, didžiosioms energetikos bendrovėms ir Rusijos Federacijos „šešėlinei laivybai“.
Priemonės turėjo įsigalioti spalio 18 d., tačiau D. Trumpas atidėjo jų įvedimą, motyvuodamas tuo, kad tai „atitinka JAV nacionalinius interesus“.
Vėliau jis pareiškė, kad neketina „pragariškomis sankcijomis“ atstumti Rusijos Federacijos prezidento Vladimiro Putino nuo derybų dėl Ukrainos. Pagal dekretą, blokavimas galioja neribotą laiką. Jis liks galioti tol, kol pats D. Trumpas arba Valstybės departamento vadovas, suderinęs su JAV finansų ministru ir prekybos atstovu, priims sprendimą dėl apribojimų būtinybės.
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